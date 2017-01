Crianças não poderão fazer compras não autorizadas: G Data Mobile bloqueia acesso a aplicativos com senha

Solução também oferece proteção contra vírus, acesso seguro nas redes públicas de Wi-Fi, bloqueio de chamadas telefônicas ou SMS, entre outros recursos

Na noite de 27 de dezembro, em Belém, no Pará, um menino de 4 anos comprou 11 sanduíches por meio de um aplicativo do celular da mãe, sem autorização. A criança alegou que pretendia agradar aos pais, que ficaram assustados e preocupados com a iniciativa e com a facilidade de acesso que os novos aplicativos oferecem. A criança somente não comprou 111 ou mais porque o app não permite três dígitos durante o pedido. A história foi compartilhada pela própria mãe para que sirva de alerta para outras famílias.

Para ajudar aos pais a aumentar e garantir o controle sobre o acesso aos aplicativos móveis, a G Data, fornecedora de soluções antivírus, representada no Brasil pela FirstSecurity, oferece o G Data Mobile Internet Security para Android, uma solução de proteção que permite gerenciar o acesso aos apps por meio de senhas, o que evita o acesso não autorizado, como aconteceu com a criança paraense.

Além da proteção contra vírus, acesso seguro nas redes públicas de Wi-Fi, bloqueio de chamadas telefônicas ou SMS, entre outros recursos, além de recurso de proteção no caso de perda ou roubo do dispositivo: o G Data Internet Security para Android permite localizar e bloquear o dispositivo por SMS.

