Banda Tempestade se apresenta neste sábado no Didge

Os experientes músicos da Banda Tempestade sobem ao palco do Didge Steakhouse Pub, de Balneário Camboriú, neste sábado, 7, abrindo o primeiro final de semana de rock and roll do ano na casa. No repertório, os clássicos que marcaram diferentes gerações, com faixas ecléticas dos anos 80 até hoje. Os integrantes Alexandre Stoll (guitarra), Briam Bork (teclado e guitarra), Eduardo Colzani (baixo), Gerhard Ristow (vocal) e Rafael Vieira (bateria), garantem um entrosamento único no palco, conquistado durante os 20 anos de estrada da banda.

O Didge Steakhouse fica na Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul – Balneário Camboriú. Reservas e informações pelo telefone: (47) 3361-6414.

Fonte: Na Midia Comunicação