Cristália co-patrocina o Projeto Arena Kids, que incentiva a cultura em forma de entretenimento durante as férias

Mesmo com a chegada das férias, a premissa do Cristália de que “cultura faz bem à saúde”, não tem descanso. Pelo contrário, projetos que fomentam o acesso ao esporte, à dança e à educação chamam a atenção do Laboratório. Por isso, durante o mês de janeiro, com destinação de recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte pelo ICMS, a empresa irá co-patrocinar a 6ª edição do Projeto Arena Kids, “Movimente-se, exercite-se. Faça um verão diferente”, em São Vicente, na praia do Itararé, no litoral de São Paulo. O evento começa em 7 de janeiro e será uma das principais atrações da temporada na cidade.

Distribuído em uma área de 3.000 m², o espaço oferecerá diversas opções lúdicas e esportivas, totalmente gratuitas e especiais. Entre as atrações, a Arena Kids contará com um palco equipado com som para a realização de aulas de dança, gincanas, dragão pula, futebol de sabão, tobogã gigante e demolidor.

Integram a programação do evento o Campeonato Paulista de Vôlei de Praia, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de janeiro, com a participação das melhores duplas do Estado. Em 28 de janeiro, será realizada a Competição de Futevôlei, com as categorias: duplas mistas, iniciantes e aberta.

A equipe de promoção da TRI FM marcará presença aos domingos, das 14h às 16h, na Estação TRI, com massagens e professores de dança, apresentando vários ritmos e oferecendo brindes. O horário de funcionamento da Arena Kids é das 10h às 19h, todos os dias da semana, até 29 de janeiro. A previsão é de mais de 130.000 visitantes. A Arena Kids é uma realização da ANDEE, Associação Nacional de Desenvolvimento Esporte e Educação.

Fundado há 45 anos, o Laboratório Cristália é um Complexo Industrial Farmoquímico, Farmacêutico e Biotecnológico 100% brasileiro. É pioneiro na realização da cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula até o produto final, e possui 91 patentes, sendo recordista nacional. Em anestesia, é líder de mercado na América Latina.Na vanguarda quando o assunto é inovação com ganho terapêutico, produz 53% das matérias-primas dos seus medicamentos na planta Farmoquímica. Está presente em 95% dos hospitais brasileiros e é referência no âmbito internacional, com exportação de princípios ativos e produtos acabados para mais de 30 países.

O Cristália investe há 15 anos em Biotecnologia. Em 2013, inaugurou a primeira planta privada para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais do Brasil, voltada à produção de Trastuzumabe, Etanercept e Somatropina. Em 2014, ampliou sua atuação com aplanta Anaeróbicos, dedicada à produção do Insumo Farmacêutico AtivoColagenase animal-free, obtido a partir da biodiversidade brasileira.

O Grupo Cristália conta com cinco mil colaboradores e, além do Laboratório Cristália, inclui as empresas: Sanobiol, que oferece ao mercado produtos hospitalares descartáveis e para hemodiálise; o Laboratório IMA, da Argentina, especializado na produção de medicamentos oncológicos injetáveis e destinados à exportação; e a Latinofarma, um dos maiores laboratórios brasileiros dedicados à oftalmologia.| www.cristalia.com.br.

Fonte: Press Porter Comunicação