Mundo das Bolinhas inspirado no Circo invade o Shopping Tijuca e anima as férias da criançada

Atração com Mágicos e Palhaços traz diversão para as crianças e comodidade para os pais no mês mais quente do ano

Um grande labirinto com tobogãs e escorregas que levam a uma imensidão de bolinhas coloridas no evento “Um Dia de Circo”. Este é o cenário que tijucanos e o público em geral irão encontrar na praça de eventos do Shopping Tijuca a partir desta quinta, dia 5 de Janeiro até o dia 19 de Fevereiro. Além das brincadeiras que o próprio evento oferece, mágicos e palhaços fazendo malabarismos e arrancando gargalhadas da criançada. As sessões com os personagens prometem mais diversão e alegria.

No período das férias escolares que coincidem com o mais quente do ano, famílias buscam os shoppings para se refrescar e, claro, divertir a criançada com atrações que animem as férias. As piscinas de bolinhas têm sido a sensação do momento, não só no Rio como no Brasil inteiro. Seu diferencial está em unir pais e filhos e promover momentos inéditos e de grande divertimento.

A atração é aberta a pessoas de todas as idades. Apenas crianças menores de quatro anos de idade deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, estes com gratuidade. Para trinta minutos de diversão, os ingressos custam R$ 25, e a cada 15 minutos excedentes, serão cobrados R$ 10.

Serviço

Mar de Bolinhas – Um Dia de Circo

Local: Praça de Eventos – Piso L0 – Shopping Tijuca – Av. Maracanã, 987 – Tijuca

Horário: de segunda a sábado, de 10h às 22h, domingos, de 13h às 21h.

Data: de 5 de Janeiro a 19 de Fevereiro.

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe