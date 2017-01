FÉRIAS ESCOLARES: ALIMENTAÇÃO INFANTIL PRECISA DE CUIDADOS EXTRAS

Segundo nutricionista e consultora da Superbom, manter um padrão de horário para a realização das principais refeições diárias é imprescindível para garantir uma alimentação saudável durante o período

Ocasião tão aguardada pelas crianças, o período de férias de verão é sinônimo de ausência de horários certos para dormir e acordar, além de tempo de muitas brincadeiras, passeios, viagens e atividades físicas. No entanto, para os pais, fica a preocupação de como evitar que essa euforia e quebra da rotina atrapalhem na realização de uma alimentação saudável.

Segundo Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, para que a alimentação dos pequenos não seja prejudicada, é muito importante manter um padrão de horário para a realização das principais refeições diárias. “Ao pular uma refeição, é praticamente certo que a criança irá comer exageradamente na próxima oportunidade, o que prejudica a alimentação e aumenta o risco de ganho de peso”, pontua.

Hidratação é a palavra-chave

A especialista ainda ressalta que outro ponto que merece grande atenção por parte dos pais durante as férias é a hidratação. “O calor intenso e a correria das brincadeiras aumentam as necessidades hídricas e de sais minerais, portanto, é imprescindível oferecer água constantemente. Vale a pena lembrar que não devemos esperar os pequenos sentirem sede, pois isso já é um indício de desidratação”, orienta a especialista.

De acordo com Cyntia, alimentos que hidratam ao mesmo tempo em que saciam, como frutas e verduras são excelentes opções e, por conta disso, devem estar presente com muita frequência nas refeições das crianças, especialmente nos dias de calor intenso do verão. “Destaco a melancia, laranja, manga, pepino, cenoura e espinafre”, exemplifica.

Trocas saudáveis

A consultora da Superbom ainda lista algumas trocas valiosas que podem ser feitas fora de casa gerando diversos benefícios à saúde dos pequenos. “O ideal é substituir alimentos calóricos por opções de baixa caloria e alto valor nutricional. Por exemplo, oferecer sucos naturais ou integrais ao invés do refrigerante, preferir opções ricas em fibras, grão integrais e sem ou com pouca adição de açúcar, em detrimento de bolos e doces excessivamente açucarados são boas pedidas para manter em dia a nutrição infantil”.

Atenção especial para opções práticas e saudáveis

Por fim, segundo a nutricionista, como as férias são um período marcado pela realização de diversos passeios fora do lar, é importante que os pais olhem com carinho para opções práticas e saudáveis, que podem ser transportadas com facilidade.

Confira, abaixo, as opções que a Superbom oferece para garantir uma alimentação saudável aos pequenos durantes as férias:

SNACK KROC

Linha de biscoitos doces recheados, Snack Kroc. Elaborado à base de aveia, trigo e milho. É ideal para ser consumido antes da prática de exercícios e atividades pelo público infanto-juvenil. Disponível nos sabores chocolate, avelã, morango, amendoim com mel e integral.

FIT KROC

Ricos em fibras e com baixo teor de sódio, os novos biscoitos salgados da Superbom não contêm leite, ovo ou qualquer ingrediente de origem animal em sua composição. Disponível nos sabores pizza, queijo e alho e salsa, o produto conta com o grande diferencial de não conter glúten nem lactose, além de ser rico em fibras e grãos.

SUPER COOKIE INTEGRAL

Adoçada com açúcar mascavo, linha Super Cookie Integral é rica em fibras e grãos, como aveia, linhaça, arroz e trigo. Desenvolvidos com base no conceito de saudabilidade, os cookies não contém aromatizantes artificiais, gorduras trans, além de possuírem reduzido valor calórico. Ao todo, são quatro sabores, sendo eles: coco, laranja, maçã e cacau. A Superbom também possui no extenso portfólio a linha Super Cookie sem adição de açúcar. Disponível nos sabores banana com canela, cacau, laranja e limão.

FRUTT’S KROC

Delicioso snack de maçã feito a partir de frutas selecionadas que, quando desidratadas, ficam extremamente crocantes. O produto é “temperado” com canela, o que faz elevar ainda mais o seu sabor. É livre de açúcar e glúten, possui baixo teor calórico, e é rico em minerais e vitaminas A e C.

GLUG’S

Um produto com uma embalagem prática e adaptada para consumo em diferentes situações. Garantia de estar colocando na lancheira dos filhos uma bebida refrescante, com alto teor de fruta, sem corantes artificiais e isento de aromatizações sintéticas. Disponível nos sabores maçã, pêssego, uva, maracujá e tangerina.

Sobre a Superbom

A Superbom é uma empresa alimentícia, que trabalha com uma linha de produtos saudáveis, que abrange sucos, geleias, salsichas, proteínas, pratos prontos, entre outros. Fundada em 1925, a Superbom comercializa os seus produtos em mais de 25 mil pontos de vendas em todo país. Em função disso, é considerada uma das principais empresas do ramo de alimentos para veganos e vegetarianos do Brasil. A empresa iniciou as suas atividades com a produção de suco de uva, no interior de uma antiga casa pertencente ao Colégio Adventista Brasileiro (CAB), que posteriormente ficou conhecido como Instituto Adventista de Ensino e, hoje, abriga o Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-SP). Durante toda a sua história, a empresa atua diretamente ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a companhia conta com 250 colaboradores, entre a sede e as duas plantas da indústria (localizadas em São Paulo, capital, e em Lebon Régis, Santa Catarina).

Fonte: Dezoito.com