Sun Pharma anuncia resultados positivos de primeira linha para o teste clínico fase 3 confirmatório da Seciera?, para tratamento do olho seco

Em teste decisivo, Seciera? atende aos critérios de avaliação primários e secundários

Apresenta eficácia em 12 semanas de tratamento

A Sun Pharma está desenvolvendo Seciera? para mercados mundiais

MUMBAI, Índia, 4 de janeiro de 2017 – A Sun Pharma anunciou os bem-sucedidos resultados do teste clínico fase 3 confirmatório para Seciera? (solução oftalmológica de ciclosporina A, 0.09%), para o tratamento da doença do olho seco. Seciera? é uma formulação nanomicelar de ciclosporina A 0.09%, nova, própria e patenteada. É uma solução aquosa clara e sem conservantes. Seciera? está sendo desenvolvida pela Ocular Technologies, uma empresa recentemente adquirida pela Sun Pharma. Depois desta aquisição, a Sun Pharma detém direitos mundiais exclusivos sobre Seciera? e a está desenvolvendo para comercialização em mercados mundiais, incluindo a Europa e o Japão, bem como diversos mercados emergentes.

Neste estudo fase 3 confirmatório de 12 semanas – randomizado, duplo-cego e controlado por veículo – em centros diversos, 744 pacientes de olho seco foram tratados ou com Seciera? ou seu veículo. Depois de 12 semanas de tratamento, quando comparado ao veículo, Seciera? estatisticamente demonstrou melhoria significativa no critério de avaliação primário, a marca de Schirmer (uma medida de produção de lágrimas) (p<0.0001). A demonstração da eficácia da Seciera?, em 12 semanas, é anterior à de outras drogas aprovadas para o olho seco, na mesma classe. [1] Além disso, comparados ao veículo diversos critérios de avaliação secundários importantes estatisticamente demonstraram melhorias significativas – com alguns mostrando um início de ação ainda mais precoce. Eventos adversos relatados no teste foram de natureza amena a moderada, e similar a outras drogas aprovadas na categoria. [1]-[3] Como a Sun continua a analisar os dados, conclusões adicionais significativas serão compartilhadas nas próximas conferências médicas.

Anteriormente, em um teste clínico fase 2b/3 concluído, com 455 pacientes, Seciera? demonstrou um rápido início de ação e foi bem tolerada pela população estudada. Com base nos dados publicados, os critérios de avaliação da eficácia e da segurança nesses testes compararam-se favoravelmente a outras formulações de ciclosporina A, com a vantagem do efeito precoce.[1]

De acordo com Dilip Shanghvi, diretor executivo da Sun Pharma, “Estamos contentes de ver os resultados do início prematuro da ação e forte eficácia da Seciera?. Esses resultados são altamente incentivadores para milhões de pacientes do olho seco [4]-[6] de todo o mundo, que ainda precisam encontrar alívio para sua condição. Estamos ansiosos para discutir esses resultados com a FDA dos EUA e combinar os próximos passos do programa”.

“Estou muito entusiasmado de ver esses fortes resultados da Seciera?,” observou o Dr. Joseph Tauber, investigador do estudo e fundador do Tauber Eye Center, Kansas City, Missouri. “Como um clínico especializado no diagnóstico e tratamento do olho seco, esta nova formulação da ciclosporina A será um acréscimo único e bem-vindo ao nosso armamento para tratar esses pacientes”.

Jerry St. Peter, vice-presidente e diretor da Sun Ophthalmics, acrescentou: “Um imperativo estratégico fundamental para nossa empresa oftalmológica é participar do dinâmico, em rápido crescimento e mal atendido mercado do olho seco, que deve alcançar os US$5 bilhões até 2020.[7] Com base no sucesso deste estudo fase 3 confirmatório, Seciera? tem o potencial de reforçar nossa emergente linha de produtos oftalmológicos, que inclui o recente lançamento de BromSite? e programas de desenvolvimento de estágio final para Xelpros? e DexaSite?.”

Referências:

FONTE Sun Pharma