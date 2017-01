A tragicomédia de ser invisível em ficção científica

A própria criação se transforma em monstro, esse homem fica refém e se torna personagem de uma das mais famosas obras de ficção científica escritas. Publicado pela primeira vez em 1897, O Homem Invisível, de H. G. Wells, o pioneiro de ideias do séc. XX.

No início da carreira, o autor britânico era estudante de ciências e teve muita inspiração, partindo de uma série de romances pseudocientíficos até chegar nesta notável obra, que o tornou um dos primeiros e melhores escritores de ficção científica no mundo.

A história que se passa na Inglaterra, e o protagonista Griffin chega à pacata Iping, causando alvoroço pelos hábitos diferentes e maneiras rudes. Ele é um cientista que descobriu o meio de se tornar invisível e começa a vagar pela cidade coberto da cabeça aos pés, despertando a curiosidade e o medo de todos os habitantes do vilarejo.

As aventuras iniciais, quase cômicas, logo são obscurecidas pelo grotesco acesso de terror que ele desencadeia nos habitantes. Notável pela criatividade, suspense e nuances psicológicos, O Homem Invisível continua a encantar os fãs de ficção científica atuais, da mesma forma como o público leitor de quase cem anos atrás.

Sobre o autor: Herbert George Wells, mais conhecido como H. G. Wells, foi um escritor inglês mais conhecido por romances de ficção científica como A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível e A Ilha do Doutor Moreau. Foi um escritor produtivo de ficção e não-ficção e produziu obras em vários gêneros diferentes, incluindo romances contemporâneos, obras históricas e comentários sociais. Era um socialista declarado e seus últimos trabalhos tornaram-se cada vez mais politizados e didáticos; apenas suas obras precoces de ficção científica são amplamente lidas hoje. Wells, juntamente com Hugo Gernsback e Júlio Verne, é por vezes chamado de “o pai da ficção científica”.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

Preço: R$ 37,00

ISBN: 978-85-67097-14-5

Edição: 1ª edição, 2017

Tamanho: 14x21cm

Número de páginas: 160

Fonte: Lillian Comunicação