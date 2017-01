Tamiko participa da primeira reunião do ano da Amensp e Ciensp

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) participou, na manhã desta quarta-feira (04), da primeira assembléia geral do Ciensp (Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo) e Amensp (Associação dos Municípios do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo), em que o Governo de Andradina foi sede, tendo por pauta a eleição dos novos presidentes.

Durante o primeiro encontro do ano dos novos gestores, Tamiko afirmou que esse contato é fundamental principalmente para discutir diretrizes e realizar o planejamento necessário para as ações que estão por vir.

“O nosso objetivo é o de servir à população com a alternativa que o Ciensp e Amensp garantem com a cobertura significativa que possui. A qualidade dos serviços, como esse que acontece no consórcio da saúde, por exemplo, a um preço menor, o que permite qualidade de vida abrangendo um número maior de pacientes, e assim os municípios ganham forçam para servir com sustentabilidade”, afirmou Tamiko.

Definida a nova composição das diretorias durante a assembléia, a Amensp será presidida pelo prefeito Julio César Gomes (Julião) de Sud Menucci e o Ciensp, pelo prefeito Gilson Pimentel de Murutinga do Sul.

Durante a assembleia geral, uma das pautas do dia também foi a votação do prefeito responsável do Projeto Líder Sebrae. Clóvis Izídio de Almeida, de Lavínia, foi escolhido como coordenador do Projeto.

Os prefeitos de Bento de Abreu, Genival Prates Alves, de Castilho, Fátima Nascimento, de Guaraçaí, Nelson Tanaka, de Ilha Solteira, Emanuel Rodrigues, de Itapura, Fábio Dourado, de Mirandópolis, Regina Célia Araújo, de Nova Independência, Thauana Duarte, de Pereira Barreto, João de Altayr Domingues, de Rubiácea, Lenira Maria Novais, de Suzanápolis, Antonio Vidotti e de Valparaíso, Dr. Roni Cláudio Ferrareze participaram do encontro.

Projeto Líder/Sebrae: A primeira etapa do Projeto Líder consiste em reunir lideranças de diversos seguimentos como de sindicatos e instituições de ensino superior e dos poderes públicos dentro da Amensp que é composta por 16 municípios, abrigando ainda Três Lagoas (MS) e algumas cidades da costa do Rio Paraná durante um período de onze meses.

Participaram ainda da assembleia ainda da secretária Executiva do Ciensp, Rose Francé, o secretário Executivo da Amensp, Marcos Izumi Okajima, a equipe de Apoio Técnico, Isabel Cristina de Souza, Antonio Cláudio Galvão, o Assessor Jurídico, Fábio Leite Franco, e o auxiliar administrativo, Yuri Parra.

Foto – Assembléia Consórcio – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko e os novos presidentes da Amensp e do Ciensp/Secom’s