Aniversário de SP pelo Brasil

25 de Janeiro é comemorado o aniversário de São Paulo. Tida como exemplo econômico, porém também carregada de problemas urbanos, esta é uma boa oportunidade para quem quer fugir do caos da grande cidade e se aventurar pelo Brasil. Para os paulistas que preferem a aventura e paisagens exóticas, o Pantanal mato-grossense se torna uma opção viável para explorar os caminhos e conhecer novas espécies de animais incomuns na cidade. Para aqueles que preferem relaxar e descansar, a natureza e centro histórico de Paraty pode dar conta do recado. Confira os pacotes para as duas cidades:

Pousada Piuval

Site: www.pousadapiuval.com.br

Telefone: (65) 3345 1338/3345 2317 – reservas@pousadapiuval.com.br

Cidade/ destino: Pantanal do Mato Grosso, Poconé.

Pacotes: Diárias a partir de R$ 660,00 para casal, com passeio de barco.

O que inclui: Pensão Completa + 01 passeio de barco ou 01 passeio a cavalo (por diária) + caminhadas em trilhas ecológicas e uso da piscina e de toda a estrutura.

Estrutura:Apesar do ‘climão’ de fazenda, com 7.000 ha de terra, a hospedagem oferece conforto em seus 20 Apartamentos com ar-condicionado e ventiladores de teto, banheiros privativos, janelas teladas, todos bem arejados. A pousada também possui restaurante telado com comida típica, sistema de telefonia e Internet, televisão 29 polegadas com antena parabólica, piscina com cascata, quadra de vôlei gramada, playground e torres de observações.

Atividades extras: As atividades turísticas da Pousada Piuval são bem diversificadas e acompanhadas por telheiros típicos do Pantanal. Há várias opções como caminhadas em trilhas ecológicas, nas quais se pode observar macacos, jacarés, araras azuis, tuiuiús, tucanos, emas, curicacas, quatis, capivaras, tamanduás, antas, e outros animais, além da abundante e diversificada flora pantaneira. Quem não quiser ir a pé pode cavalgar ou passear de charretes nos campos largos e nas trilhas ecológicas para observar, filmar e fotografar as belezas do lugar. O barco a motor também é uma boa opção, que pode incluir pesca opcional de piranhas e passeio feito na maior baía natural de Poconé, localizada dentro da Pousada, com parada no Capão do Piuval para uma caminhada de 15 minutos, para observar os macacos corujões que residem no lugar, além de outros animais e aves que poderão ser encontrados.

Pousada Bromélias

Site: www.pousadabromelias.com.br

Vídeo:http://videolog.tv/video.php?id=694104

Telefone: (24) 3371-2791 / (11) 3129-4114

Cidade/ destino: Paraty

Pacote: Os valores variam de acordo com os Bangalôs escolhidos, para casal, os preços ficam a partir de R$ 1.560,00 (para 3 noites).

O que inclui: Café da manhã, 01 Garrafa de Vinho,50% de desconto em banho aromaterapêutico na sala de ofurô para 02 pessoas, 20 % de desconto em tratamentos corporais.

Estrutura: Imensa área verde com quadra de tênis, lounge para relaxar, jogos de mesa (xadrez, cartas), snooker, duas piscinas, sauna à beira da cachoeira e fitness.

Atividades Extras: Barcos de passeio e pesca, cachoeiras, ilhas e praias, trilhas pela mata atlântica, caminho do ouro, o famoso teatro de bonecos, mergulhos, engenhos de pinga, cavalos, esportes de aventura, bicicletas, SPA com massagens aromaterapêuticas e tratamentos corporais, banhos aromaterapêuticos em ofurô, entre outras.

