Liquidação de janeiro Pontofrio e Casas Bahia

Redes contarão com ofertas ainda mais agressivas nesta quinta-feira 05/01, como ferro de passar roupa a partir de R$ 19,90

Megastore do Pontofrio abrirá à meia-noite da quinta para a sexta-feira

Rio de Janeiro, janeiro de 2017 – As megaliquidações de janeiro do Pontofrio e da Casas Bahia, iniciadas em 2 de janeiro, terão nesta quinta-feira (5) descontos ainda mais agressivos e uma quantidade maior de produtos com preços especiais. Seguindo a mesma estratégia utilizada no mês da Black Friday, as duas redes anteciparam as promoções de janeiro nas lojas físicas e nos sites para esquentar as vendas e dar ainda mais oportunidades de compra para os clientes, que preferem evitar o tumulto da sexta-feira para fazerem suas compras com mais conforto garantindo as boas ofertas em todas as categorias.

“Nesta quinta-feira vamos proporcionar aos clientes do Pontofrio e da Casas Bahia uma combinação inédita de vantagens para o período que reúne descontos mais atrativos, condições de pagamento diferenciadas e aumento de ofertas em promoção. Acreditamos que essas ações ajudam a fortalecem ainda mais a nossa relação com os consumidores e estimulam o interesse do público em manter os hábitos de consumo em uma época de renovação de estoques”, explica Luiz Henrique Vendramini, diretor comercial da Via Varejo.

Pela primeira vez a megastore do Pontofrio, localizada na Marginal Tietê, em São Paulo, abrirá as portas a partir da meia-noite até às 22h para receber os clientes durante a Liquidação Grandes Marcas. São mais de 6 mil m² de espaço com ofertas imperdíveis e condições de pagamentos diferenciadas, além de estacionamento gratuito e coberto. Haverá também ofertas exclusivas para a madrugada, como o celular da Motorola, Moto G3 por R$ 799. Assim como sinalização, comunicação diferenciada e equipe preparada para atender os clientes durante todo o período.

Já as lojas de rua da Casas Bahia em todo o Brasil estarão abertas excepcionalmente a partir das 6h da manhã até às 20h com a Liquidação Poderosa, que oferece preços arrasadores. Quem estrela a campanha é a atriz Juliana Paes, anunciando as promoções da marca durante toda esta semana em filmes para a TV, spots em rádio, comunicação diferenciada em loja e mídia exterior.

Algumas lojas das duas redes contarão ainda com uma área dedicada com oportunidades de “produtos de saldão”. Além disso, os descontos serão mantidos enquanto durarem os estoques e diariamente novas ofertas surgirão até o fim das campanhas. Na Casas Bahia o cliente pode parcelar as compras em até 14 vezes sem juros no cartão da bandeira para todos os produtos, ou em até 18 vezes para compras feitas com o carnê da rede. Já no Pontofrio as parcelas podem chegar até 16 vezes sem juros no cartão da marca. Mais informações nos SAC’s das redes: Casas Bahia – (11) 3003.8889/ Pontofrio – (11) 4002.3388

Confira algumas ofertas para esta quinta-feira nas lojas e nos site, em todo Brasil. Sujeito a disponibilidade de estoque:

Casas Bahia Ferro a vapor a partir de R$ 19,90 TVs com conversor digital integrado a partir de R$ 599,00 Lavadora 10,0K Electrolux por R$ 999,00 Armário 8 portas Bartira Curitiba R$ 49,50 em até 14x sem juros no cartão Casas Bahia Smartphone a partir de R$ 279,00 Smart TV Samsung 40″ LED com WiFi por R$ 1.899,00 Notebook Samsungcom Intel dual Core e HD 500GB por R$ 1.299,00

Pontofrio Refrigerador Frost Free Brastemp R$ 99,90 em até 16x sem juros no cartão Pontofrio Notebook Dell Intel Core I3 R$ 111,90 em até 16x sem juros no cartão Pontofrio Batedeira Planetária Arno por R$ 299,00

Fonte: Approach