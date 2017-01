SanDisk® lança a mais rápida unidade flash USB de alta capacidade do mundo

A nova unidade flash de estado sólido SanDisk Extreme PRO® USB 3.1 agora apresenta desempenho de SSD em um formato portátil metálico em alumínio

Las Vegas, 5 de janeiro de 2017 — A Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), líder mundial em soluções e tecnologia de armazenamento, anunciou hoje seu mais rápido pendrive de alta capacidade feito até agora – com o lançamento de sua Unidade flash de estado sólido SanDisk Extreme PRO USB 3.1 de 256GB* de alto desempenho. A nova unidade oferece a velocidade, a capacidade e a confiabilidade de uma SSD no formato conveniente de uma pequena unidade flash USB e é ideal para profissionais de criação, entusiastas de tecnologia ou qualquer um que crie e compartilhe arquivos gigantescos.

Uma revolução na categoria de armazenamento em USB, a unidade tem capacidade para velocidades de leitura de até 420 MB/s e velocidades de gravação de até 380 MB/s1. Isso permite transferir um filme de longa metragem de 4K para a unidade em menos de 15 segundos2. Com sua interface USB 3.1, é possível acessar e mover arquivos em trânsito rapidamente, sem ter de se preocupar com um cabo. A nova unidade também apresenta um design sofisticado com uma estrutura em alumínio durável e um conector retrátil para o máximo em estilo e confiabilidade.

“A combinação de desempenho de SSD e um formato USB compacto oferece o máximo em desempenho e conveniência para mover arquivos com facilidade e rapidez”, diz Sven Rathjen, vice-presidente de marketing da unidade de negócios Client Solutions da Western Digital. “Com sua maior capacidade e suas velocidades incrivelmente altas, a unidade flash de estado sólido SanDisk Extreme PRO USB 3.1 é nosso dispositivo USB SanDisk mais elegante e potente até então.”

A unidade flash de estado sólido SanDisk Extreme PRO está disponível em até 256 GB, oferecendo aos consumidores muito espaço para gerenciar arquivos grandes. Para maior proteção dos arquivos, ela inclui o software SanDisk SecureAccess®, que oferece criptografia de arquivos de 128 bits e proteção por senha3. A unidade também vem com uma garantia limitada vitalícia4.

Preços e disponibilidade

A nova unidade de estado sólido SanDisk Extreme PRO USB 3.1 de 256 GB estará disponível no Brasil durante o ano de 2017.

As soluções de armazenamento SanDisk podem ser adquiridas em mais de 300.000 varejistas em todo o mundo.

Sobre a Western Digital

A Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) é um fornecedor líder do setor de tecnologias e soluções de armazenamento que permitem que as pessoas criem, aproveitem, experimentem e preservem dados. A empresa atende às necessidades do mercado em constante mudança oferecendo um portfólio completo de soluções de armazenamento atraentes e de alta qualidade com inovação, alta eficiência, flexibilidade e velocidade com foco no cliente. Nossos produtos são comercializados sob as marcas HGST, SanDisk e WD para OEMs, distribuidores, revendedores, fornecedores de infraestrutura de nuvem e consumidores. Para obter mais informações, acesse www.hgst.com, www.wd.com.br e www.sandisk.com.br.

Sobre a SanDisk

A SanDisk, uma marca da Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), fornece produtos de armazenamento flash confiáveis e inovadores que transformaram o setor de produtos eletrônicos. As soluções de qualidade excepcional da SanDisk estão no cerne de muitos dos maiores centros de dados do mundo, e estão integradas em PCs, tablets e smartphones avançados. Os produtos da SanDisk para o consumidor estão disponíveis em centenas de milhares de lojas de varejo em todo o mundo.

Declarações prospectivas

Esta nota para a imprensa contém determinadas declarações prospectivas, incluindo declarações relacionadas ao desenvolvimento, desempenho e capacidade, recursos, aplicativos, preços e disponibilidade da unidade flash de estado sólido SanDisk Extreme PRO USB 3.1. Há diversos riscos e incertezas que podem fazer com que essas declarações prospectivas sejam imprecisas, incluindo, entre outros: instabilidade das condições econômicas globais; condições comerciais e crescimento no ecossistema de armazenamento; impacto de produtos e preços da concorrência; aceitação de mercado e custo de materiais de mercadorias e componentes de produtos especializados; ações dos concorrentes; avanços inesperados nas tecnologias concorrentes; nosso desenvolvimento e introdução de produtos baseados em novas tecnologias e expansão para novos mercados de armazenamento de dados; riscos associados a aquisições, fusões e joint ventures; dificuldades ou atrasos na fabricação; e outros riscos e incertezas listados nos arquivos da empresa com a Securities and Exchange Commission (a “SEC”), incluindo o Form 10-Q da empresa registrado na SEC em 8 de novembro de 2016, para o qual sua atenção é direcionada. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações nesta nota no caso de mudança em fatos ou circunstâncias após a data desta nota.

* 1 GB = 1.000.000.000 bytes. O armazenamento real para o usuário é menor.

1 Velocidades de leitura de até 420 MB/s, velocidades de gravação de até 380 MB/s. Requer porta USB 3.1, Gen 1 ou USB 3.0. Com base em testes internos; o desempenho pode ser menor, dependendo do dispositivo host. 1 MB = 1.000.000 de bytes.

2 Com base em transferência de vídeo de 4K (4 GB) com um dispositivo host USB 3.1, Gen 1 ou USB 3.0. Os resultados podem variar em função do dispositivo host, dos atributos de arquivo e outros fatores.

3 A proteção por senha utiliza criptografia AES de 128 bits e é compatível com Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Mac OS X v10.6+ (é necessário baixar o software para Mac, acesse www.sandisk.com/secureaccess).

4 30 anos de garantia na Alemanha, no Canadá e em regiões que não reconheçam a garantia vitalícia, acesse www.sandisk.com/wug.

