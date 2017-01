E! apresenta “Peles em Guerra” com RuPaul e Rebecca Romijn

Atração inédita traz também os artistas Craig Tracy e Robin Slonina como júris da primeira competição de pintura corporal na televisão. “Peles em Guerra” estreia segunda, 09 de janeiro, às 22h, no E!

Janeiro, 2017 – O E! Entertainment Television traz para o público brasileiro a atração Peles em Guerra, comandada pela atriz Rebecca Romijn (X-Men, Ugly Betty). Em oito episódios de uma hora cada, Guerra de Peles busca encontrar os pintores de corpo mais talentosos e versáteis dos Estados Unidos. Romijn, a primeira modelo a ter o corpo pintado para a edição especial da revista norte-americana Sports Illustrated antes de fazer sua grande estreia como a corpo pintado em azul “Mystique” em X-Men, será acompanhada do legendário entretainer RuPaul e os reconhecidos e aficionados pintores de corpo Craig Tracy e Robin Slonina como juris na temporada de Peles em Guerra, que estreia segunda, 09 de janeiro, às 22h, no E!.

“Como alguém que sabe como um corpo pode ser transformado com tinta, eu estou realmente animado para apresentar Guerra de Peles”, disse Romijn. “Este é o novo formato de arte não descoberto, e mal posso esperar para conhecer os artistas e os concorrentes que trazem a pintura do corpo para a vida, literalmente!”, completou.

Pintura do corpo: o novo cruzamento da arte e da Madison Avenue. Não há espaço mais atraente para os artistas que o corpo humano e Peles em Guerra é a primeira competição com o objetivo de encontrar o mais talentoso e versátil artista em pintura de corpos. Esta série eliminatória vai colocar diversos concorrentes talentosos em uma série de desafios artísticos engenhosos, que podem incluir camuflagem, grafite, instalações, as campanhas publicitárias, arte animal, e muito mais. A cada semana, um concorrente será eliminado até que haja um único vencedor.

Romijn, estrela dos blockbusters X-Men, X2 e X3: The Last Stand, já participou da série King and Maxwell (TNT), da comédia romântica Good Deeds e na comedia adulta NTSF:SD:SUV. Anteriormente, co-estrelou por duas temporadas como Alexis Meade (anteriormente conhecido como Alex Meade) no seriado indicado ao Emmy de comédia da ABC Ugly Betty. Romijn começou a atuar devido ao seu sucesso global como modelo com aparições memoráveis na televisão em Friends e Just Shoot Me, bem como apresentadora na MTV americana de House of Style. Mais tarde, ganhou aclamada crítica por seu papel em Femme Fatale, de Brian de Pama, atuando ao lado de Antonio Banderas.

RuPaul disparou para a fama internacional com o lançamento do CD Supermodel of the World, que foi sucedido por papéis em vários filmes e seriados de TV, incluindo a apresentação de The RuPaul Show no canal VH1 e de WKTU e WNEW na rádio. Autor da autobiografia Lettin’ It All Hang Out and Workin’ It: RuPaul’s Guide to Life, Liberty & the Pursuit of Style, RuPaul é também o produtor executivo e apresentador de RuPaul’s Drag Race. RuPaul tem sido um porta-voz para WebEx, Rockport, bem como o primeiro rosto da M.A.C Cosmetics, antes de lançar a linha de cosméticos e perfumaria GLAMAZON.

Considerado um marco em movimento progressivo de pintura corporal, Craig Tracy também possui e opera The Craig Tracy Gallery em Nova Orleans, primeira galeria de arte do mundo dedicada às pinturas de corpo. Tracy nasceu e cresceu em Nova Orleans e se formou com honras do Instituto de Arte de Fort Lauderdale. Depois de trabalhar como ilustrador comercial, decidiu seguir a vida como artista e pintor de corpo. Em 2005, ele e seu parceiro ganharam o primeiro lugar no World Body Painting Festival na Áustria, onde também atuou como júri durante vários anos.

Robin Slonina é uma estrela no mundo da pintura corporal, conhecido por sua extrema arte e negócios mais experiente. Ela possui a maior empresa de pintura do corpo nos Estados Unidos: o mundialmente famoso Skin City Body Painting em Las Vegas. Slonina recebeu seu diploma de pintura da School of the Art Institute em Chicago, sua terra natal. Slonina se mudou para Las Vegas quando o marido começou a se apresentar como palhaço para o espetáculo Las Vegas Strip, e desde então, ela e sua arte do corpo tomaram a cidade.

Peles em Guerra é tem produção executive de Michael Levitt, da Michael Levitt Productions (Kathy Griffin: My Life on the D-List, Ask Oprah All Stars, Billboard Music Awards), Jill Goularte, Colleen Sands e Rebecca Romijn. Craig Tracy e Robin Slonina servem como produtores.

Peles em Guerra

Estreia segunda, 9 de janeiro, às 22h

Episódios inéditos toda segunda, às 22h

Reprise do episódio de estreia quarta, 11 de janeiro, às 17h

