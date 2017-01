São José dos Campos está entre as cidades diferenciadas para as férias de janeiro

As férias de janeiro são uma excelente oportunidade de viajar e conhecer novos lugares. São José dos Campos está entre as opções de passeio para quem deseja ir para o interior da capital. Localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade fica em uma localização estratégica, próxima das praias, região serrana e de outros destinos turísticos do Vale da Paraíba.

Dentre as sugestões de hospedagens em São José está o Monreale, uma ótima alternativa para quem busca conforto, boa localização, preço e qualidade. O hotel, dispõe de 155 de apartamentos com decoração clássica e excelente acabamento, equipados com ar condicionado, internet wireless gratuito, TV a cabo, frigobar e cofre. Além disso, disponibiliza seis salas para reuniões e eventos, Fitness Center e piscina. O Monreale está localizado na Av. Eng. Francisco José Longo, 511- Jd. São Dimas. Mais informações podem ser adquiridas no site: www.monrealehotels.com

Quem visita São José dos Campos não pode deixar de conhecer oo Memorial Aeroespacial Brasileiro – construído em 2004, o lugar mantém viva a memória das conquistas do DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e do ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Seu acervo apresenta diversas curiosidades e está distribuído nos ambientes: Ensino, Aeronáutica, Defesa, Espacial e Pesquisas Associadas. Na área de exposição externa, estão aeronaves de fabricação nacional e foguetes do Programa Espacial Brasileiro, incluindo uma réplica em escala natural do VLS (Veículo Lançador de Satélites). O espaço marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho homenageia o fundador do então CTA e do ITA. No local, estão expostos o acervo pessoal do marechal, doado pela família, e um painel com fotos e textos que retratam um pouco de sua vida.

Para aqueles que gostam de passeios ao ar livre, o Parque Santos Dumont exibe uma belíssima área verde com pista de skate, locais para caminhada, playground, equipamentos de ginástica, árvores frutíferas, quiosques com churrasqueiras, jardim japonês e lago com peixes. O parque abriga ainda exemplares aeronáuticos como a réplica do avião 14 BIS, o protótipo do avião Bandeirante e maquetes de foguetes da família Sonda.

O Parque Vicentina Aranha, o Parque Municipal Roberto Burle Marx, a catedral São Dimas e o Museu de Arte Sacra também não podem ficar fora do roteiro.

Sobre o Monreale Hotels

Referência em hotelaria no país, o Monreale Hotels é reconhecido pelo atendimento diferenciado, charme e personalidade de seus hotéis. Além da unidade São José dos Campos, a rede conta com um hotel no segmento budget: SonoHotel Glicério Campinas, três hotéis de categoria midscale – localizados nas cidades paulistas de Guarulhos, Ribeirão Preto e Campinas. Já o Resort localizado em Poços de Caldas (MG) oferece hospedagem de padrão superior.

Saiba mais: monrealehotels.com