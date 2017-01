Brasília, 05 Janeiro de 2017 Disse o SENHOR a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei; nenhum deles te poderá resistir. Josué 10:8

Pensamento: Um grande engano em meio ao “cristianismo” é que não teremos lutas e dissabores. Essa promessa implícita às pregações ou declarada abertamente é uma grande mentira. O padrão é e sempre será a Bíblia, e nela os homens e mulheres de Deus padeceram, mas há sempre uma certeza que é: Deus nunca abandona aqueles que são realmente filhos. Devemos porém sempre andar em comunhão com Deus, para sabermos quais batalhas devemos travar ou não.

Oração: Deus Pai, peço perdão pela minha incredulidade em muitas situações da vida. Peço perdão também por travar batalhas que não me são ordenadas. Me ensina a confiar e a sempre consultar ao Senhor em todas as questões. Seja ela simples ou complicada, que eu aprenda a me submeter sempre à Sua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja Perseguida: ÍNDIA (17º) – No final do ano passado, cerca de 300 crianças participaram de um seminário sobre a vida missionária e a perseguição aos cristãos. Ore para que essa semente possa crescer em seus corações.

Pr.Paulo servo do DEUS ALTÍSSIMO