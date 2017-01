CEO da Amcham Brasil e 4 conselheiras na lista das mulheres mais influentes da Revista FORBES

A Amcham aparece na lista com Deborah Vieitas e as conselheiras Regina Nunes (Standard & Poors), Paula Bellizia (Microsoft), Priscilla Vansetti (DuPont) e Andrea Alvares (Natura)

Maior Câmara Americana, entre 114 existentes fora dos EUA, a Amcham Brasil é também uma das organizações mais influentes do ambiente de negócios brasileiro. Deborah Vieitas, CEO da Amcham-Brasil, foi eleita pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil no ano de 2016. A lista, que tem 56 personalidades de diversos setores, também inclui quatro conselheiras da Câmara Americana: Regina Nunes, Office Head Latin America da Standard & Poors; Paula Bellizia, CEO da Microsoft Brasil; Priscila Vansetti, presidente da DuPont Brasil; e Andrea Alvares, vice-presidente de marketing e inovação da Natura.

Os temas de empoderamento da mulher e diversidade de gênero no setor privado foram amplamente discutidos no ano de 2016 – principalmente dentro da Amcham. Em abril, foi lançada a Cartilha da Diversidade, elaborada em parceria com o consultor Reinaldo Bulgarelli, e criado o comitê aberto de Diversidade da Amcham, que teve sua primeira reunião em junho.

Além dessas iniciativas, foram realizadas diversas atividades voltadas para mulheres executivas, a fim de discutir temas importantes como o empoderamento no ambiente de trabalho, protagonismo feminino e equidade de gênero. A 1ª edição do Workshop de Mulheres Exportadoras, realizado em São Paulo no dia 11/10, e o Talk Show de Mulheres Executivas, que aconteceu em Campinas em 21/7, são exemplos de iniciativas bem-sucedidas.

A Amcham também foi responsável por realizar uma pesquisa inédita sobre equidade de gênero em outubro, envolvendo mais de 350 diretores e executivos, durante o Seminário de Empoderamento da Mulher. A pesquisa identificou que a igualdade entre homens e mulheres ainda é um desafio para 76% das empresas brasileiras.

Veja a lista completa da Forbes abaixo:

Deborah Vieitas, CEO da Amcham-Brasil

Rachel Maia, CEO da Pandora Brasil

Monica Herrero, CEO da Stefanini Brasil

Paula Bellizia, CEO da Microsoft Brasil

Priscila Vansetti, presidente da Dupont do Brasil

Andrea Chamma, consultora de desenvolvimento estratégico

Andrea Alvares, vice-presidente de marketing e inovação da Natura

Regina Helena Nunes, Office Head Latin America da Standard & Poors

Gabriela Baumgart, diretora executiva e coproprietária do Grupo Baumgart

Claudia Elisa Soares, CEO Fnac no Brasil

Mia Stark, CEO da Gazit Brasil

Sylvia Coutinho, presidente da UBS Brasil

Denise Paula Pavarina, diretora executiva do Bradesco

Claudia Politanski, vice-presidente executiva do Itaú Unibanco

Cristina Schulman, diretora administrativa do Santander Brasil

Suzan Rivetti, Company group chairman da América Latina Johnson & Johnson Consumo

Andrea Salgueiro, vice-presidente global de dressings da Unilever

Joanita Karoleski, presidente da JBS Foods

Monika Conrads, presidente do Conselho de Administração da Duas Rodas

Cristina Palmaka, CEO da SAP Brasil

Christiane Aché, diretora de project & export finance da GE Renewables Energy

Claudia Schaeffer, diretora de energia e mudanças climáticas para a Dow América Latina

Maria Cristina Potomati Fiuza, presidente da Lukscolor

Claudia Silva Zanchi Piunti, diretora executiva de suprimentos e TI da Gerdau

Maria Laura Tarnow, general manager da Estée Lauder Companies Brasil

Flávia Bittencourt, diretora geral da Sephora Brasil e vice presidente sênior para a América Latina

Marise Barroso, vice-presidente comercial e marketing da Avon

Solange Ribeiro, CEO da Neoenergia

Tânia Cosentino, presidente da Schneider Electric na América do Sul

Sinara Chenna, diretora presidente da Copasa

Nadir Moreno, CEO da UPS Brasil

Marienne Coutinho, sócia-líder da KPMG

Marcia Cavallari Nunes, CEO do Ibope Inteligência

Wasmália Bivar, pesquisadora do IBGE e presidente da Comissão de Estatística da ONU

Angelita Habr-Gama, médica e fundadora da Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino

Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar

Sandra Soares Costa & Janete Vaz, fundadoras do Laboratório Sabin

Rosa Celia Pimentel Barbosa, cardiologista pediátrica, hemodinamicista, fundadora e presidente do Pro Criança Cardíaca

Denise Aguiar Alvarez, diretora da Fundação Bradesco

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna

Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, presidente do Instituto Alana

Alcione de Albanesi, presidente dos Amigos do Bem

Leticia Costa, sócia da Prada Assessoria e membro dos conselhos da Localiza, RBS, Mapfre e Martins e integrante do comitê de auditoria da Votorantim Cimentos e da Votorantim Metais

Sonia Villalobos, sócia-fundadora da Villalobos Consultoria e titular do Conselho de Administração da Telefônica do Brasil

Gloria Kalil, consultora de moda e empresária

Costanza Pascolato, consultora de moda, empresária e colunista

Iara Jereissati, empresária e filantropa

Donata Meireles, diretora de estilo da Vogue Brasil

Sonia Racy, jornalista

Miriam Leitão, jornalista

Dora Kramer, jornalista

Daniela Falcão, diretora geral da Edições Globo Condé Nast

Bruna Saraiva, diretora de estratégia e projetos corporativos do Habib’s

Luciana Salton, diretora executiva da Salton

Cristina Junqueira, vice-presidente do Nubank

Manuella Curti, diretora-geral do Grupo Europa

Fonte: Amcham Brasil