FMC Corporation nomeia Ronaldo Pereira como Presidente da FMC América Latina

FMC Corporation nomeia Ronaldo Pereira Vice-Presidente da América Latina para Soluções Agrícolas e Presidente da FMC América Latina

A FMC Corporation (NYSE: FMC) anunciou que Ronaldo Pereira foi nomeado Vice-Presidente para Soluções Agrícolas e Presidente da FMC América Latina, em 1º de janeiro de 2017. Ronaldo substitui Antonio Zem, que se aposenta da FMC após 38 anos de uma renomada carreira.

Ronaldo é altamente qualificado para liderar o negócio da América Latina da FMC, tendo atuado extensivamente em cargos das áreas de marketing, desenvolvimento de negócios e liderança comercial. Hoje, ele atua como diretor geral do Brasil para FMC Soluções Agrícolas. Ronaldo entrou na FMC em 1995 e progrediu por meio de diversos cargos nas áreas de desenvolvimento de negócios e comercial na América Latina, assim como na área de estratégias de marketing para o negócio agrícola global da FMC. Ele também atuou como o diretor comercial do Sul da América Latina para Soluções Agrícolas e foi diretor geral da Rotam Cropsciences no Brasil, onde levou os negócios da empresa ao seu mais alto nível de vendas locais.

“Temos a honra de ter um líder experiente e maduro como Ronaldo Pereira para continuar a trilhar o sucesso que Antonio Zem vem orquestrando na América Latina nos últimos 15 anos”, disse Mark Douglas, presidente Mundial da FMC Soluções Agrícolas. “Ronaldo conhece muito bem o nosso negócio e tem a combinação certa de liderança e experiência cross-cultural para nos guiar em um momento muito empolgante, ao passo que introduzimos um portfólio sólido de novos ingredientes ativos e produtos biológicos”.

Mark Douglas incluiu: “Damos muito valor às importantes e duradouras contribuições que Antonio fez para a FMC e ao setor agrícola. Ele foi um líder exemplar e lhe desejamos tudo de melhor na sua aposentadoria.”

Sobre a FMC

Por mais de um século, a FMC tem servido os mercados industriais e de consumo agrícolas globais com soluções inovadoras, aplicações e produtos de qualidade. Em 2015, a empresa adquiriu a Cheminova e, no mesmo ano, totalizou uma receita de aproximadamente US$ 3,3 bilhões. A FMC emprega aproximadamente 6 mil pessoas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: FMC Agricultural Solutions, FMC saúde e nutrição e FMC de lítio. Para mais informações, visite www.fmc.com.

Há mais de quatro décadas no Brasil, a FMC Agricultural Solutions, uma das tradicionais e principais empresas de agronegócio do País, investe em soluções tecnológicas inovadoras e customizadas com pesquisas e desenvolvimento de novas moléculas e formulações químicas e biológicas eficientes no controle e prevenção de pragas e doenças nas lavouras. É pioneira em produtos para algodão, líder em cana, com tecnologias para grãos, café, H&F, florestas plantadas, pastagem e outras culturas. O foco da empresa está em antecipar e estar sempre pronta em atender as necessidades dos clientes com amplo portfólio, serviços e orientações de especialistas que proporcionam conveniência no dia a dia do produtor e garantia de crescimento do seu negócio, por meio de atuação responsável no campo. A missão da companhia é contribuir com o desenvolvimento da produtividade, rentabilidade do produtor rural e qualidade do agronegócio brasileiro. www.fmcagricola.com.br .

Fonte: Alfapress