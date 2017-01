Grupo Esparrama abre novo projeto com Oficina gratuita de Manipulação

GRUPO ESPARRAMA RETOMA ATIVIDADES NO MINHOCÃO COM SEU NOVO PROJETO “NAVEGAR”

Após quatro meses de janelas fechadas, o Grupo Esparrama retoma as atividades no Minhocão com o famoso teatro na janela e inicia o imenso projeto “NAVEGAR”, contemplado pela 29ª edição do Programa de Fomento ao Teatro, com duração de 16 meses. Assim, o grupo expande suas atividades com mais de dez ações diferentes previstas, para falar sobre a relação entre arte, cidade e infância, numa pesquisa que pretende se aproximar do imaginário das crianças.

GRUPO ESPARRAMA ABRE PROJETO COM OFICINA GRATUITA COM ARTISTA ANDRÉ MELLO

Após conquistar a simpatia dos paulistanos com o famoso teatro na janela, que desde 2013 apresenta espetáculos diferentes na janela de um apartamento, localizado em frente ao Minhocão (Viaduto João Goulart, antigo Costa e Silva). O Grupo Esparrama, formado por Iarlei Rangel, Kleber Brianez, Ligia Campos, Luciana Gandelini e Rani Guerra se prepara para um novo e ousado projeto chamado “NAVEGAR”, a partir do qual irá mais uma vez extrapolar seus próprios limites, embarcando em uma jornada que contará com um time de convidados de peso, envolvendo também crianças de diferentes “territórios” que contribuirão para a criação de um novo espetáculo ao final do projeto.

O projeto “NAVEGAR” foi contemplado pela 29ª edição do Programa de Fomento ao Teatro, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que é uma lei que reconhece e apoia projetos de grupos de teatro que apresentam um trabalho de pesquisa contínua de relevância para a cidade. A primeira ação aberta ao público se inicia no dia 20 de janeiro. É uma oficina gratuita de manipulação de bonecos e objetos para os integrantes do grupo e para o público interessado em participar. Manipulação direta é uma técnica de manipulação de bonecos e objetos cênicos na qual se toca diretamente os objetos com o corpo, dando-lhes vida, ação e personalidade.

“Graças a este Fomento nós poderemos estabelecer um trabalho contínuo, verticalizando pesquisas, aprofundando treinamentos e compartilhando com o público não apenas nossos espetáculos, mas também um pouco da nossa trajetória com o trabalho de palhaço e de canto. Estamos felizes e ansiosos para iniciar o projeto com uma parceria com André Mello, profissional excepcional que irá ministrar uma oficina de manipulação, que é um dos pilares do nosso trabalho de criação”, comenta Iarlei Rangel, diretor do Grupo Esparrama.

Quem ministrará a oficina será o artista André Mello, especialista em cenografia e objetos para cena e teatro de animação. André iniciou sua carreira em Amsterdam, na Holanda, onde se graduou Bacharel em Artes visuais e Designer / Diretor de Arte e figurinista para Teatro e Filme pela Gerrit Rietveld Academie (conceituada Academia de artes e Design). Começou sua carreira no teatro de animação de objetos ao conhecer o grande mestre dos bonecos, Duda Paiva, em 2003. A partir de 2006 tornou-se cenógrafo da Companhia Duda Paiva, se aprofundando em técnicas de escultura em espuma para uso cênico, especialmente bonecos. Desde então, tornou-se uma referência no país nesta arte, antes mesmo de sua graduação, que ocorreu em 2009. Após 12 anos atuando na Holanda e países vizinhos, André Mello retornou ao Brasil em 2010 e continua seu trabalho, criando peças importantes de cenografia para teatro e dança em São Paulo, além de desenvolver projetos culturais e ministrar oficinas através da ONG OASIS, no sertão Baiano. Por toda essa trajetória, técnica e didática, é frequentemente requisitado para ministrar diferentes cursos e oficinas. Nesta oficina ministrada para o projeto do Grupo Esparrama, André tratará também da dicção e voz para o boneco.

A oficina vai de 20 de janeiro a 04 de fevereiro, às sextas e sábados, é gratuita e para se inscrever é necessário enviar o currículo para o email: oficinaesparrama@gmail.com.Os selecionados serão avisados previamente e receberão todas as instruções necessárias para participar.

O projeto NAVEGAR começa com a oficina de manipulação e é seguido por uma temporada do consagrado espetáculo Esparrama pela Janela, que se inicia no dia 22 de janeiro. Ao longo dos próximos meses, o Grupo Esparrama promete navegar por essa cidade, redescobri-la e convida o público para uma linda e intensa jornada cheia de surpresas e descobertas. Para embarcar neste projeto e saber como participar das ações e atividades, acesse as páginas do grupo nas redes sociais: facebook.com/esparrama e www.instagram.com/grupoesparrama.

GRUPO ESPARRAMA OFERECE OFICINA DE MANIPULAÇÃO COM ANDRÉ MELLO

Oficina com foco na manipulação direta. Técnica de Manipulação de bonecos e objetos cênicos na qual se toca diretamente os objetos com o corpo dando-lhes vida, ação e personalidade. Também serão abordadas técnicas de dicção e voz do boneco.

Orientador: André Mello, especialista em cenografia, manipulação e construção de bonecos e objetos. Graduado pela Gerrit Rietveld Academie, conceituada Academia de artes e Design de Amsterdam. Durante 12 anos atuando na Holanda. Ex-integrante da Companhia Duda Paiva.

Quando: de 20 de janeiro a 04 de fevereiro

Horários: sextas e sábados das 14h às 18h (dia 04 de fevereiro até às 19h00)

Local: Espaço Cultural A Próxima Companhia. Rua Barão de Campinas, 529 – Campos Eliseos.

10 Vagas – Grátis – Inscrições até 10 de janeiro

Seleção e informações: oficinaesparrama@gmail.com

Fonte: Imprensa Social Luciana Gandelini