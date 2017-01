Artículos del 5 de diciembre de 2017

Islamofobia, ignorancia atávica muy peligrosa

Por JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO. Más que planteamientos racistas, la islamofobia muchas veces se trata de ignorancia supina y torticera que puede llevar al fratricidio más sangriento.

“Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día de gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad” así escribió en Twitter Esperanza Aguirre, dirigente del Partido Popular, ex presidenta de la Comunidad de Madrid e insaciable muestra de lo más rancio y decadente de un cristianismo fanático y de una derecha enajenada en las antípodas del mensaje y de la vida del Rabí Jesús de Nazareth. Adornó este mensaje con una bandera de España y un cuadro del pintor Francisco Pradilla, “La rendición de Granada. Y lo hace en defensa y usurpación de “las españolas”, para las que semejante infausta conmemoración hoy debería de ser un día de gloria. Sería por la rápida violación de las Capitulaciones de Santa Fe (1492) en donde esos reyes católicos garantizaban reconocer lengua, costumbres, creencias, propiedades, conocimientos y una amplia y destrozada relación de derechos y de libertades. Que fueron arrasadas por el fanatismo de la Inquisición y la codicia de los nobles y soberbios católicos castellanos.

Más que planteamientos racistas, muchas veces se trata de ignorancia supina y torticera que puede llevar al fratricidio más sangriento. Como la mayor parte de las fobias desarrolladas o inculcadas desde otras posiciones sectarias, fanáticas y enfermizas.

De ahí la importancia de acercarnos a ese mundo al que pertenecemos sin ser consecuentes. Como españoles, no podemos desconocer que el Islam forma parte de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de nuestro imaginario. Es imposible entender el ser de España sin esos ochocientos años de convivencia en Al Andalus. Fueron siglos de enorme desarrollo cultural y económico, científico, médico y literario.

Del mismo modo que nos sabemos greco romanos y de tradición judeocristiana, es preciso redescubrir nuestra parte islámica en la lengua, la arquitectura, la gastronomía, la agricultura, la artesanía, la música y en nuestra manera de ser.

Cuando era joven, nos mortificaba que dijeran que África empezaba en los Pirineos. Hoy me siento orgulloso de saberme africano y muy europeo, a fuer de mediterráneo y de profundo admirador de Jesús de Nazareth. Hemos padecido los efectos represivos de la Reconquista ganada por el godo y que no fue capaz de reconocer tanta belleza, tanta cultura, tanta ciencia y tanta sabiduría. Durante siglos nos secuestraron esa parte entrañable de nuestro ser, y nos presentaron al “moro” como enemigo y como peligro del que nos salvaba el Estrecho de Gibraltar.

Hoy nos asustan con el provocado durante siglos falso problema de la invasión de inmigrantes africanos. Cuando éstos no hacen sino devolvernos las visitas y usurpaciones que les hemos estado haciendo durante quinientos años. En plena globalidad, con la revolución de las comunicaciones, es menester recuperar nuestras señas de identidad más profundas para que no nos lleve el viento por desarraigados.

El mundo islámico nos puede aportar razón para nuestra esperanza. Cuando Rilke decía, en sus Cartas a un joven poeta, que es menester que nada extraño nos acontezca fuera de lo que nos pertenece desde largo tiempo, hace una llamada para que los pueblos recuperemos nuestro pasado. Tan sólo asumiendo las contradicciones y el legado de la historia podremos afrontar un futuro que no nos arrastre a la despersonalización más suicida al convertirnos en “recursos humanos” para ser explotados, en una sociedad globalizada dominada por el pensamiento único.

Más de 1.200 millones de personas son musulmanas, pero no todas son árabes. Los persas chiítas son musulmanes, como millones de indonesios, pakistaníes, indios, europeos, rusos, africanos, asiáticos o norteamericanos.

Hay musulmanes de todas las etnias y pueblos unidos por la Sharia, la lengua árabe, la peregrinación a la Meca, el Ramadán y el calendario musulmán.

A catorce kilómetros de África es incomprensible la ignorancia de los españoles acerca de ese legado cultural. Demasiadas veces identificamos a los musulmanes con los fundamentalistas afganos, iraníes, saudíes, o yihadistas enloquecidos que poco tienen que ver con el Islam auténtico. Eso sería como identificar el cristianismo con las nefastas Cruzadas, la Inquisición o ciertos dogmas proclamados por algunos papas y concilios en flagrante contradicción con el mensaje evangélico.

Es preciso despertar un movimiento en las universidades, en los colegios y a través de los medios de comunicación para descubrir ese patrimonio que nos pertenece. Conocer los cinco pilares del Islam: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca.

Descubrir el significado de la Umma o comunidad de los creyentes, de las abluciones, del zoco y de la medina, de la mezquita y del baño público, de su ayuno y de su hospitalidad, de su sentido social y solidario con la práctica de la limosna, de la justicia y de la humildad. Estamos ofuscados por prejuicios que no revelan más que ignorancia y que supone un despilfarro de nuestras riquezas y posibilidades.

No podríamos expresarnos si nos arrancasen ese casi 30% de arabismos que posee el castellano, si nos arrancasen las acequias y el arte del agua, la arquitectura y la música, el culto de las formas, de los olores y de los colores; el refinamiento que transforma en arte las más humildes realidades de la teja, el estuco, los azulejos o los esmaltes, los cordobanes o los damasquinados, la taracea o el barro.

La más alta ocasión que vieron los siglos no fue Lepanto, sino la Escuela de Traductores de Toledo que, en el siglo XIII, asistía a la convivencia de los tres pueblos del Libro. Todos hablaban árabe entre ellos y cada comunidad su lengua.

Debemos arrancar de nuestro imaginario la palabra “tolerancia”. No hay nada que tolerar ni nadie está legitimado para tolerar nada a nadie sino se creyera en posesión de la Verdad. No digamos ya ser intolerantes. Es preciso acoger al otro en su diversidad, en su diferencia, en su contradicción y en su riqueza y exigirles el consecuente respeto a las nuestras. Sólo así se podrán alumbrar ese mundo nuevo y esa sociedad nueva en la que todos nos sepamos ciudadanos del mundo, vecinos y, por lo tanto, responsables solidarios.

No se puede temer a la verdad, ésta siempre libera y se descubre como camino y como quehacer que da sentido a un vivir con dignidad. Acabemos con fobias enfermizas e incontrolables que se curan mediante el conocimiento mutuo, el respeto, el diálogo y el talento necesario para construir unas sociedades ancladas en una sobriedad compartida.

José Carlos García Fajardo

Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

Twitter: @GarciaFajardoJC

Contra el creciente neomachismo

Por XAVIER CAÑO TAMAYO. El machismo no cede y ahora surgen los “civilizados” neomachistas, sobre todo en redes sociales, que pretenden deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres.

Una repugnante vergüenza colectiva permanece enquistada en nuestra civilizada sociedad: malos tratos, tortura y asesinato de mujeres por maridos, compañeros sentimentales, novios o que lo fueron. Año tras año se acumulan docenas de asesinatos de mujeres. Por ser mujeres. Por hombres machistas.

El año 2016 acabó con el asesinato por hombres de tres mujeres en el plazo de dos días en Santiago de Compostela, Vigo y Tarragona, en España. Y 2017 empezó con el asesinato de una mujer de 40 años en Rivas, población de la región de Madrid. En 2016, 54 mujeres fueron asesinadas por hombres. Desde 1978, cuando se empiezan a contabilizar asesinatos de mujeres por maridos, parejas, ex-maridos o ex-parejas, nunca ha habido menos de una cincuentena las mujeres asesinadas; a menudo, más de sesenta anuales. Insoportable. En 2015, 63; en 2014, 56; en 2013, 63; en 2012, 56; en 2011, 68; en 2010, 77; en 2009, 62; en 2008, 73; en 2007, 76; en 2006, 69…

Desde siglos, los varones han castigado a las mujeres con violencia e impunidad. Que el hombre sea violento con la mujer se ha considerado aceptable para mantener el orden en la familia. Confucio, filósofo chino, propuso un programa de espanto para la mujer, siempre obediente al hombre, a sus órdenes, sometidas al padre y hermano mayor, cuando solteras; al marido, cuando casadas, y al hijo mayor, cuando enviudan. En Judea, siglos antes de Cristo, las mujeres adúlteras eran lapidadas públicamente, pero nunca se lapidó a varones adúlteros. En Europa, en la Edad Media, el maltrato físico a la propia mujer estaba legalmente regulado; incluso se permitía matar a la esposa en algunas circunstancias.

Desde 1768, en Inglaterra y Estados Unidos como colonia británica, estaba vigente la Regla del Dedo Pulgar que permitía al marido azotar a la esposa con látigo o vara cuyo diámetro no fuera superior al del dedo pulgar. Y hay una repugnante lista de prácticas y leyesen la Historia que han convertido a la mujer en víctima propiciatoria de los hombres y diana de todo tipo de violencias.

En la civilizada Europa no se empieza a hablar contra los malos tratos a mujeres por hombres hasta 1970. En España no se reconoce oficialmente el muy grave problema de violencia contra las mujeres hasta 1984, al publicar el ministerio del Interior el número de mujeres asesinadas cada año. No es de extrañar, porque hasta 1975, año en el que se reformó el Código Civil, su artículo 57 reconocía la sujeción de la mujer casada a su marido y que la mujer que debía obedecer al marido, quien tenía el derecho de corregirla. Cuanto mayor sea la discriminación de las mujeres y se vulneren impunemente sus derechos, hay más caldo de cultivo para propiciar la violencia machista y el asesinato de mujeres.

Pero el machismo no cede y ahora surgen los ‘civilizados’ neomachistas, sobre todo en redes sociales, que pretenden deslegitimar la lucha contra la violencia machista. Para ellos, “feminismo” es antónimo de “machismo”, dos excesos negativos. Lo que es una falacia estúpida porque machismo, según la Academia de la Lengua Española, es “la actitud de prepotencia de los varones sobre las mujeres”, en tanto que feminismo es “el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que los de los hombres”. Movimiento liberador. El colmo neomachista es negar la sangrienta violencia machista y atribuir esos hechos violentos a que “hay hombres y mujeres que sólo actúan por rencor y odio hacia el otro”. Así pretende la equívoca Asociación Europea de Abogados de Familia cuando asegura que la violencia machista no existe, porque la violencia no tiene sexo. Increíble.

A la falsedad de que también muchos hombres asesinados por mujeres responde el Poder Judicial. El año pasado, ocho hombres fueron muertos por mujeres. Mujeres por hombres: 54. Con la diferencia esencial de que la muerte de esos hombres no es el colofón de una vida de torturas y sevicias como ocurre con la mayoría de mujeres asesinadas.

Otra falsedad del neomachismo rampante es que casi todas las denuncias por violencia machista son falsas. Pero según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016, solo fueron falsas ¡un 0,014% del total de denuncias!

Hay que empezar a considerar el neomachismo como un grave peligro a abatir.

Xavier Caño Tamayo

Periodista, miembro de ATTAC

Twitter: @xcanotamayo

Guerra contra las drogas: perseguir el grito

Por CARLOS MIGUÉLEZ MONROY. La fracasada guerra contra las drogas se alimenta de la alarma social que genera un problema enfocado desde las consecuencias más lúgubres. Sólo queda plantearse las causas de este problema pero, sobre todo, plantearse una pregunta fundamental: ¿qué es la adicción?

“‘Consumen heroína como si fueran cervezas’: los nuevos adictos a la mortífera droga en Estados Unidos”. Este titular de una noticia publicada en la BBC remite a “para que la droga no llegue a tus hijos”, el lema con el que el ex presidente de México, Felipe Calderón, justificó la “guerra contra el narcotráfico” que lanzó en 2006.

Once años después, 175.000 muertos y miles de millones de dólares después para combatirlo, no sólo se ha mantenido el consumo de drogas a ambos lados de la frontera sino que, en algunos casos, se ha disparado. Mientras tanto aumentan el crimen organizado y la violencia que se deriva de reprimirlo o de intentar controlar el mercado.

Se habla en Estados Unidos de epidemia de heroína y de otros opiáceos, con 50.000 muertes por sobredosis al año. El periodista Ian Pannel siguió cuatro casos que muestran con crudeza las consecuencias de la adicción a la droga. Pero no se abordan las causas, como es habitual en los debates sobre este problema en los gobiernos, en los medios de comunicación y en la sociedad.

Pero esto empieza a cambiar. En 2012, la periodista mexicana Nancy Flores publicó La farsa detrás de la lucha contra el narco, a la que califica como un holocausto contra los más pobres y desfavorecidos, utilizados como “carne de cañón” a cambio de dinero y status perecederos. Argumenta además que, detrás de declaraciones triunfalistas, se ha ocultado un gobierno que utiliza sus fuerzas armadas y su aparato policial para librar una guerra “contrainsurgente” para atemorizar a la sociedad y para anular los movimientos sociales, descontentos con la pobreza y con tanta desigualdad.

La periodista expone también que parte de esta guerra social la impuso Estados Unidos como estrategia para profundizar su injerencia en las fuerzas armadas, en los aparatos de seguridad y de inteligencia de México. Al mismo tiempo se beneficia de la venta de armas y del lavado de dinero de los cárteles en los circuitos financieros internacionales.

A la tesis de esta periodista se suman las de su colega inglés Johann Hari, que expone el mismo argumento sobre cómo Estados Unidos presionó a México, por medio de amenazas comerciales, para que librara una guerra contra las drogas. En su libro Chasing de scream: the First and Last Days of the War on Drugs, Hari repasa la historia de esta lucha global que Estados Unidos lanzó después de la abolición de la Ley Seca por medio de la misma estrategia: chantajes, amenazas comerciales, campañas, financiación de estudios “científicos” que confirmaran sus premisas y lobbying en Naciones Unidas y en la llamada “comunidad internacional”.

Esta guerra se alimenta de la alarma social que genera un problema enfocado desde las consecuencias más lúgubres: adolescentes muertos por sobredosis, el paisaje de junkies en las calles, los robos y los delitos provocados por una adicción “que secuestra las mentes”, los jóvenes que pasan del alcohol a drogas blandas y luego a las más adictivas.

Han sido silenciados y arrinconados quienes han cuestionado las premisas sobre las que se apoya una guerra que cuesta billones de dólares sin conseguir resultados. Mueren cada vez más personas, las cárceles están a rebosar por delitos relacionados con las drogas y no disminuye el número de sobredosis ni de personas con adicción.

Hari les ha devuelto la voz para completar los agujeros que ha encontrado al cuestionar esas premisas. Se pregunta sobre los orígenes de esa guerra: quiénes, cómo y por qué la han librado; quiénes han sido sus principales víctimas, cómo es la vida de quienes distribuyen las sustancias ilegales y de quienes las consumen, cuáles son los costes económicos y sociales.

Pero la mayor de sus aportaciones radica en plantear una pregunta fundamental: ¿qué es la adicción? Apoyado en estudios científicos, llega a la conclusión de que las adicciones tienen sólo un 15% de componente bioquímico y de que “la adicción no es una enfermedad, sino una adaptación” para sobreponerse a experiencias traumáticas, sobre todo de la infancia, y al aislamiento social.

Al construir sus respuestas sobre la adicción, cuenta iniciativas y experiencias en distintas partes del mundo que se apoyan en enfoques que prometen mejores resultados.

Carlos Miguélez Monroy

Periodista

Twitter: @cmiguelez

La Escuela de Doctorado de la UCM

Por ALBERTO MARTÍN. “Queremos que sea una información precisa que permita a los alumnos tener todo más claro. Que desde un primer momento sepan qué líneas de investigación se van a desarrollar y a cargo de qué grupos de investigación y de qué profesores”.

El Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), lo que en la práctica supone la puesta en marcha de este órgano creado en 2013.

El Reglamento, que ha sido consensuado con las Facultades y aprobado previamente por la Comisión de Doctorado, establece cuáles serán los órganos de gobierno y representación de la Escuela, así como los derechos y deberes de los doctorandos, tutores y directores de tesis.

De acuerdo con el vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado, Ignacio Lizasoain, la intención es tener nombrados y compuestos todos los órganos de gobierno y representación en el primer semestre de 2017. La Escuela ha sido ya incluida en el próximo Presupuesto de la Universidad, para poder así afrontar su verdadero objetivo, que no es otro que incrementar la calidad de los programas y tesis doctorales que se realizan en la UCM.

El Reglamento de Régimen Interno aprobado señala como máximo responsable de la Escuela al rector o al vicerrector que lo tenga entre sus competencias, en este caso el de Política Científica, Investigación y Doctorado, Ignacio Lizasoain. En él recae la potestad de designar al director o directora de la Escuela. Éste formará parte de un Comité de Dirección, con funciones ejecutivas, al que también pertenecerán cuatro decanos elegidos por el resto de decanos como representantes de cada área de conocimiento -se establecen cuatro áreas: Ciencias de la Salud; Experimentales e Ingeniería; Sociales y Jurídicas, y Artes y Humanidades-; un representante de los institutos de investigación de la UCM en los que se imparten programas de Doctorado; 8 coordinadores (2 por cada área) de programas de doctorado en representación de todos los coordinadores de programas -este año hay 57 programas activos correspondientes al RD 99/2011-; un representante de instituciones públicas o privadas con convenio con la UCM vinculado a los programas; dos representantes de los estudiantes de doctorado, y dos miembros del personal de administración y servicios, elegidos por ellos mismos.

Junto al director de la Escuela y el Comité de Dirección, el Reglamento mantiene vigente la Comisión de Doctorado, que pasa ahora a tener una doble función. Por un lado, asesorará al Comité de Dirección en los asuntos académicos y, por otro, tendrá una función técnica en la tramitación de las tesis doctorales. Su composición seguirá siendo la fijada en los Estatutos de la UCM. También se mantienen las actuales comisiones académicas de los programas de Doctorado.

El Reglamento también incluye un capítulo dedicado a los derechos y deberes tanto de los estudiantes de doctorado, tutores y directores de tesis. También contempla la elaboración de un código de buenas conductas.

Como señala el vicerrector Ignacio Lizasoain, el objetivo final de la Escuela es incrementar la calidad de los programas de Doctorado y de las tesis que se elaboran. Para ello es importante, según explica, que se establezcan unos criterios claros de calidad que deben cumplir todos los programas. Estos criterios se establecerán para cada área de conocimiento, ya que cada una tiene sus propias particularidades. De lo que sí pretende encargarse la Escuela de Doctorado es de dar a los estudiantes la información de la oferta completa de Programas de Doctorado que se impartan en la UCM. “Queremos que sea una información precisa -señala Ignacio Lizasoain-, que permita a los alumnos tener todo más claro. Que, por ejemplo, desde un primer momento sepan qué líneas de investigación se van a desarrollar y a cargo de qué grupos de investigación y de qué profesores”. En este sentido una de las prioridades de la Escuela es abrir una web con toda esa información unificada y que también incluya las distintas herramientas de gestión y seguimiento vinculadas a los programas. En concreto, se pretende establecer cuanto antes una nueva aplicación más versátil y en consonancia con lo que se hace en otras universidades, en sustitución de la actual que utilizan los estudiantes de doctorado.

Los programas de Doctorado los seguirán aprobando las comisiones académicas de las Facultades, encargadas a su vez de enviar los “modificas” o “verificas” de los programas a la Comunidad de Madrid para su aprobación. No obstante, desde la Escuela se tratará de favorecer la creación de programas más inter facultativos e incluso interuniversitarios, como ya está haciendo en otras universidades.

Alberto Martín

Subdirector de Tribuna Complutense

Twitter: @TribunaComplu

El sordo grito de la infancia

Por HERMINIO OTERO MARTÍNEZ. A los niños que se ven obligados a trabajar, se les priva de su infancia, no pueden ir a la escuela, ni tienen tiempo para jugar

Los 2.660 millones de personas que vivían en la Tierra en 1950 se transformaron en 5.200 millones en 1990 y llegaron a ser 6.600 en 2008. En el año 2050 se prevé que habrá cerca de 10.000 millones, de los cuales más de 2.400 millones serán menores de 18 años.

Este aumento de la población se debe, entre otras causas, a la mejor situación de la infancia. Los niños que nacen hoy podrán disfrutar de grandes oportunidades que no estaban disponibles hace años. Pero no todos tienen la misma oportunidad de crecer sanos e instruidos. La pobreza frena el acceso de millones de niños a nuevas oportunidades y a la educación y los expone a situaciones de abuso y de violencia, a la explotación laboral y a la discriminación.

Se calcula que en el mundo viven 2.200 millones de niños y niñas. 1.900 millones viven en países en desarrollo y, de estos, 1.000 millones viven en la pobreza, 600 millones de los cuales están en la pobreza extrema.

El 10% de los niños que viven en países en desarrollo mueren antes de cumplir los 5 años. La mayoría de las muertes se deben a la desnutrición crónica.

Con ocasión del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ONU UNICEF realizó en 2015 un informe sobre el Estado Mundial de la Infancia titulado Reimaginar el futuro: Innovación para todos los niños y niñas.

La Convención de 1989 reconocía a los niños como personas con derechos que se deben respetar del mismo modo que los derechos de los adultos. ¿Ha servido para algo? Sí, sin duda. Durante estos 25 años millones de niños se han beneficiado de los avances logrados, sobre todo cuando los gobiernos, las empresas y las comunidades han aportado dinero y energía para cumplir con sus obligaciones. Cientos de millones de niños se han salvado y han mejorado sus vidas debido al aumento de la supervivencia infantil, la mejora de la educación o el mayor acceso al agua potable. En esos ámbitos esenciales los avances han sido profundos. Sin embargo, todavía demasiados niños no pueden hacer frente a su futuro o ven su potencial frustrado al no haberse resuelto todavía sus necesidades ni haberse materializado sus derechos.

El informe nos aporta algunos datos que confirman que la seguridad de la que puede disfrutar un niño cuando llega a este mundo sigue estando sujeta al lugar donde nace y a la situación de su familia. Esta desigualdad se prolonga a durante toda su infancia y más allá de ella.

El informe hace explícito el llamamiento de UNICEF en favor de la innovación para la equidad y propone una reflexión audaz y original para hacer frente a los viejos problemas que todavía afectan a los niños más desfavorecidos del mundo.

Según los datos publicados en 2015 por Eurostat, uno de cada tres niños españoles vive en situación de pobreza y uno de cada diez vive por debajo del umbral de la pobreza de forma crónica. Esta situación se ha acentuado con la crisis económica.

Lo grave es que la probabilidad de permanecer en la situación de pobreza es mayor entre la población infantil que entre la adulta con el peligro de convertirse en un problema crónico. El riesgo de pobreza infantil aumenta de forma lineal a medida que aumentan los años. Y los grupos con mayor riesgo de sufrir esta lacra son los hijos de origen inmigrante, las familias numerosas o aquellos menores que viven en un hogar con ambos progenitores en paro.

La incidencia de la pobreza es del 16% en los hogares sin menores, del 28% en los hogares con menores, del 42% en las familias monoparentales y del 44% en las familias numerosas. Se considera pobreza severa cuando, por ejemplo, dos hermanos viven con ambos padres y los ingresos no superan los 630 euros mensuales.

El sordo grito de la infancia puede estar amordazado por otras realidades como el trabajo infantil. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), basado en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lucha por alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil, pero hasta hace diez años cerca de 250 millones de niños trabajaban en el mundo y más de 150 millones lo hacían en condiciones peligrosas. Unido a esta situación, cada año más de 1 millón de estos niños son víctimas de tráfico humano.

El número global de niños trabajadores en el mundo ha disminuido notablemente: actualmente hay todavía 168 millones de niños trabajadores, de los que 85 millones realizan trabajos peligrosos.

Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, a veces en actividades ilícitas que incluyen el tráfico de drogas, la prostitución o la pornografía infantil, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

Herminio Otero Martínez

Periodista

Twitter: @Tel_Esperanza

¡Por favor, escúchame!

Por MARÍA GUERRERO ESCUSA. “Muchas veces me tapo los oídos o meto la cabeza debajo de la almohada para no oírles, ¿por qué tienen que pelearse?”

Diario de Cesar

10 de junio

Hoy estreno el diario que me regalaron para mi Comunión. Tengo 10 años, vivo en una casa bonita con mi hermano Álvaro y mis papás. Estoy en 5º de Primaria, voy bien en el cole y tengo muchos amigos con los que me lo paso muy bien en el recreo.

15 de junio

Querido diario, quedan tres días para las vacaciones ¡¡¡yupi!!! Como lo he aprobado todo me van a regalar la bici que me gusta, es chulísima.

4 de julio

Algo pasa, seguro que algo pasa pero no me lo quieren decir. Mi hermano y yo nos vamos con mi madre a casa de los abuelos este fin de semana, mi padre no viene. He preguntado a mamá porque no viene papá y me ha dicho que tiene que trabajar. No me lo creo. La semana pasada cuando estábamos comiendo otra vez se pelearon. Están siempre enfadados, decidiéndose cosas feas cuando ellos creen que estoy durmiendo. Mi hermano es pequeño y no se entera, pero a veces se despierta y llora cuando los escucha, yo lo abrazo. Estoy triste, si ellos supieran el daño que nos hacen seguro que no lo harían.

7 de julio

Papá y mamá estaban hoy más serios que de costumbre. Han hablado conmigo y me han dicho que iban a vivir en casas diferentes. Les he dicho que no quiero que se separen, pero no lo entienden. Me he ido a mi habitación, ya no quiero hablar más con ellos.

8 de julio

Querido diario, he llorado toda la noche. No logro entender porque mis padres ya no quieren vivir juntos. Sé que algunas veces soy desobediente, y pienso que todo lo que está pasando es por mi culpa. A lo mejor si me porto bien se soluciona y podemos volver a estar como antes.

10 de julio

Mi padre me ha traído hoy la bici, ya no me hace tanta ilusión. Antes de irse me ha abrazado. ¡Por favor papá, escúchame!, te prometo que sacaré buenas notas y seré obediente. Se ha ido, no le importa lo que le diga.

15 de agosto

Querido diario, te he echado de menos. Los abuelos se han esforzado porque estemos bien. Echo de menos a papá. A veces pienso que sería mejor estar muerto para no tener que pasar por esto.

18 de agosto

Mi madre me ha dicho que nos vamos a quedar a vivir dónde los abuelos por un tiempo, mientras solucionen no sé qué de una casa nueva. Yo no quiero vivir en otra casa, quiero que estemos juntos en nuestra casa. Se lo he dicho, pero le da igual lo que diga. También me ha dicho que tendremos que ir a otro colegio, y no quiero ir a otro colegio.

1 de septiembre

Enseguida empieza el cole nuevo, no quiero ir. No van a estar mis amigos, ¡menudo rollo! Por más que se lo digo a mi madre nada de nada. Le da igual lo que le diga, no sabe lo que me pasa. Una vez le dije que tenía miedo, pero ella me dijo que tenía que ser un valiente y no un miedica como mi hermano. Seré un miedica, pero estaba asustado y ahora también tengo miedo de cómo serán los niños que encontraré en el nuevo cole.

4 de septiembre

Hoy es el primer día que estoy en la casa de mi padre. Es chula pero más pequeña que la nuestra. Me ha dicho que podemos pintar mi habitación del color que yo quiera.

8 de septiembre

Cómo está de enfadada mamá. Sé que ella está enfadada con él por sus cosas, pero a mí me hace daño cuando lo critica delante de mí porque lo quiero mucho. Los dos son mis padres, les quiero a los dos y necesito que no me hablen mal el uno del otro.

14 de septiembre

Querido diario, hoy ha sido mi primer día de clase. Esta noche no he podido dormir casi nada. Cuando he llegado, un profesor me ha acompañado a clase y me ha presentado a los compañeros. Ha sido mejor de lo que esperaba. Después en el recreo estaba solo; pero Paco y Javier, de mi clase, se han acercado a mí y me han dicho que me vaya a jugar con ellos. Me lo he pasado bien. Mi madre ha ido a recogerme y me ha recibido con un abrazo.

Ahora aquí, contigo, mi querido diario, me siento triste porque echo de menos a mi padre y a mis amigos del otro cole y, a lo peor, ya no los voy a ver más. Le he dicho a mamá si podía llamar a papá para contarle como me ha ido el cole y me ha dicho que sí. Parece que ya no estaba tan enfadada con él. A lo mejor se vuelven a juntar. Y si no quieren volver juntos, ojalá aprendan a estar juntos para nosotros, y se respeten el uno al otro para cuidarnos mejor a nosotros. Mi hermano y yo los queremos y los necesitamos a los dos.

Mi querido diario, gracias, porque te lo puedo contar todo y estás cuando te necesito.

María Guerrero Escusa

Psicóloga, profesora de la Universidad de Murcia

Twitter: @Tel_Esperanza

Cuarta revolución industrial y su impacto en la ecología

Por RAÚL MANNISE. No sabemos qué clase de mundo surgirá gracias a las nuevas tecnologías, pero por suerte muchas de estas ellas ya están ayudando a resolver problemas ecológicos.

La cuarta revolución industrial ya ha empezado, cada vez estamos más conectados, nuestros aparatos son cada vez más capaces de hacer cosas por nosotros, la robótica ya no es algo del futuro y está empezando a convertirse en algo más de la vida cotidiana.

Es la primera revolución industrial que se da con un conocimiento cabal de cómo nuestras acciones y actos de producción impactan sobre el medio ambiente. Hoy existen leyes ambientales, normas y conciencia sobre el medio ambiente y la sostenibilidad que marcarán esta revolución de una forma nunca antes vista.

Sin embargo, no todo será sencillo, la nanotecnología, el Internet, los teléfonos inteligentes y otras tecnologías están cambiando nuestras vidas a un ritmo de vértigo. Estos cambios traen también un futuro incierto, ya mismo hay trabajos humanos que se pierden por ser innecesarios y se plantea que en un futuro muchas profesiones actualmente valiosas, como un abogado o incluso un médico, pueden remplazarse con sistemas de inteligencia artificial.

No sabemos qué clase de mundo va ser el resultante, cómo podremos responder ante estos cambios y qué solución vamos a encontrar para los millones de personas que dentro de muy poco necesitarán cambiar de empleos.

Pero por suerte muchas de estas tecnologías ya están ayudando a resolver problemas ecológicos; hoy día existe nanotecnología capaz de limpiar un lago contaminado en días o de reducir las emisiones de un motor gracias al control de un computador de forma asombrosa, lo que hace pensar que la sostenibilidad y el generar un medio ambiente más sano es parte de la revolución.

¿Cómo comenzó la cuarta revolución industrial? El primer país en hablar de la misma y que se encuentra actualmente a la cabeza del proceso fue Alemania y él mismo es uno de los países más comprometidos con los temas medioambientales.

La revolución digital ya cambió nuestro mundo, hoy día el nivel de información que podemos manejar es abrumador, todos podemos ser parte del ciberespacio, podemos crear una web fácilmente de esta manera o vivir conectado a través de nuestros teléfonos o pedir un taxi o comida con una app.

Pero la cuarta revolución industrial va un paso más allá. Imaginemos por un momento que un parapléjico se introduce en un traje y con su pensamiento lo comanda y puede mediante la asistencia mecánica y robótica de éste, volver a moverse y comunicarse como si nada; pues bien, estas cosas ya existen y estamos llegando a esos niveles.

Este año, la cuarta revolución industrial fue el tema central del Foro Económico Mundial. Muchos apuestan por que los países asiáticos se vuelvan más fuertes durante esta revolución e incluso hay quienes dicen que podrá darse un reparto más equitativo de bienes. Esto se puede dar ya que se perderán empleos en países industrializados y surgirán nuevas oportunidades que probablemente puedan ser mejor aprovechadas por países hoy en vías de desarrollo.

Impacto de las nuevas tecnologías en el medio ambiente y en nuestras vidas.

La nanotecnología ya se está usando para depurar y generar agua, sin lugar a dudas estas nuevas tecnologías, que están apenas naciendo, podrán ayudar a la humanidad a luchar contra problemas como la contaminación o el cambio climático de manera mucho más simple y a una escala mayor.

El potencial de todas estas nuevas tecnologías es mucho, esperemos que se tomen en cuenta los marcos sociales, políticos y éticos que necesitamos para hacer un buen uso de estas tecnologías. Las grandes industrias ya empezaron con la adaptación y digitalización de sus procesos, consiguiendo ahorros de tiempo, materias primas y energía.

Lo que es seguro es que el cambio de tecnologías es real y vino para quedarse. Ahora el tema será si somos capaces de hacerlo de forma tal que ayudemos a obtener mejores sociedades y un mejor planeta en el que vivan nuestros hijos en el camino indicado.

Raúl Mannise

Ecoportal.net

Somos nuestro peor enemigo

Por GABRIEL ARRESE LEZA. Una de las principales causas del autosabotaje es la pérdida de confianza. Cuando desconfiamos de lo que podemos lograr, nuestra mente hace lo posible por llevarnos en otra dirección.

Sólo el 7% de lo que pensamos o sentimos lo hacemos de una forma consciente, el 93% restante lo realizamos desde el inconsciente. El auto sabotaje es uno de los mecanismos mentales más complejos del ser humano. Éste significa realizar, de manera involuntaria, acciones que nos impiden lograr lo que deseamos.

Es un estado mental adquirido al vivir experiencias negativas y que repetimos como sistema defensivo ante una situación difícil. Si analizásemos nuestros fracasos o derrotas, llegaríamos a la conclusión o nos daríamos cuenta de que no logramos ese objetivo deseado por algo que hemos hecho o dejado de hacer.

Así es que cuando nos maltratamos a nosotros mismos no somos conscientes de lo que hacemos. Somos incapaces de darnos cuenta por lo que seguimos castigándonos y al final rondará por nuestra cabeza el pensamiento de “sabía que no iba a salir bien”, “siempre me pasa a mí” o “qué mala suerte tengo”.

‘La profecía autorrealizada’ es un término que acuñó el psicólogo Martin Seligman para explicar que las personas interpretamos y reaccionamos de determinada manera según cada situación. Esto reproduce en nuestra vida la situación que esperamos; si somos más optimistas, el resultado será más positivo que de ser pesimistas. Así forjamos estos malos hábitos que repetimos y dan lugar al auto sabotaje.

Una de las principales causas de este estado es la pérdida de autoconfianza. Cuando desconfiamos de lo que podemos lograr, nuestra mente hace lo posible por llevarnos en otra dirección. Incluso, al querer conseguir algún propósito puede surgir el miedo a los propios resultados positivos ya que pueden implicar cambios que creemos que no podemos afrontar. El temor al éxito, a demostrar nuestra capacidad, así como no acabar las cosas, posponerlo todo para el último minuto o el perfeccionismo son algunos de los ejemplos más comunes de esta práctica.

Martha Baldwin destaca en su libro Autosabotaje el papel de la ira como herramienta poderosa para conocerse mejor. Al aceptarla y aprender de ella vemos con claridad lo que resulta importante para nosotros. La ira nos ayuda a respetarnos y es que muchas veces lo que lleva a enfadarnos con otras personas refleja nuestras propias fobias que no somos capaces de reconocer.

Es importante conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. Aunque cometamos errores y no todo salga como teníamos pensado, existe la posibilidad de cambiar y construir nuevos hábitos. Estar atento a nuevas posibilidades y tener la mente abierta ayudan a dejar de lado ese autocastigo.

Hay personas que no llegan a triunfar porque no pueden soportar la grandeza de su éxito. Es importante conocer nuestras limitaciones y capacidades para transformar esas malas costumbres en experiencias positivas y aplicarlas a las situaciones diarias a las que nos enfrentemos, porque si no acabaremos por convertirnos en nuestro peor enemigo.

Gabriel Arrese Leza

Periodista

Twitter: @gabrielarrese

Aprender en otro idioma

Por JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALLEJO. Los estudiantes de enseñanza bilingüe superan casi en un punto al resto de sus compañeros en una importante prueba de acceso. Las calificaciones en las evaluaciones externas de primaria también visibilizan el mejor rendimiento de los estudiantes educados en diferentes idiomas.

Los resultados académicos de los alumnos que estudian en escuelas o institutos públicos madrileños son mejores que los obtenidos en otros centros, según un estudio regional de la Comunidad de Madrid. El programa de enseñanza bilingüe comenzó en 2004 en veintiséis colegios. Trescientos sesenta colegios y más de cien institutos participan en este programa, lo que supone el cuarenta y cinco por ciento de los centros públicos.

Este año ha sido la primera vez que se han evaluado las consecuencias de la implantación de una educación bilingüe. El informe recoge los resultados de las pruebas realizadas en tercero y sexto de primaria, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), los informes internacionales de PISA, o investigaciones de instituciones de prestigio como la Universidad de Cambridge, entre otras.

Los estudiantes de enseñanza bilingüe superan casi en un punto al resto de sus compañeros en la PAU. La diferencia no sólo se constata en la prueba de inglés, también en el resto de materias. Las calificaciones en las evaluaciones externas de primaria, así como en el informe PISA, también visibilizan el mejor rendimiento de los estudiantes educados en diferentes idiomas.

Una duda que puede derivar de la implantación de una educación bilingüe es si a la larga se pierden conocimientos de otras asignaturas. Debido al tiempo que requiere aprender un nuevo idioma, o porque a los niños les resulte complicado aprender lejos de su lengua materna. Otro interrogante que podría derivar es la desconfianza en la formación del alumnado, si han adquirido las aptitudes lingüísticas suficientes para desenvolverse en otro medio de expresión. Pero este informe de la Comunidad echa por tierra estas cuestiones. Aclara y demuestra que acudir y crecer en un centro bilingüe mejora el aprendizaje y que a largo plazo no reduce las competencias en ninguna materia.

Cuando se inició este programa, el Gobierno regional invirtió cuatro millones de euros, en este curso la cifra se ha multiplicado por diez. Además, el proyecto se ha extendido a la Formación Profesional y se quiere implantar también en Educación Infantil. Este tipo de medidas suponen un impulso vital para seguir construyendo una escuela pública de calidad.

Frente a las acometidas del capitalismo más despiadado, que busca privatizar la enseñanza para sacar el mayor beneficio a costa de las clases populares, toca defender y demostrar que una educación pública gratuita, universal y obligatoria no es sólo más eficiente, también es necesaria para conseguir un mayor bienestar económico y social.

José María Gómez Vallejo

Periodista

Twitter: @ChemitaGomez

Lecturas

“El porvenir de la religión”. Salvador Giner. Herder

“Mucha gente cree en la ciencia de una forma religiosa”

El sociólogo aboga en su último ensayo por un “humanismo laico” frente a los religiosos y ateos radicales. “Es un libro laicista. Laicista y republicano, pero sin ira”. Salvador Giner (Barcelona, 1934), uno de los máximos referentes de la sociología en España, apenas ha descolgado el teléfono y ya siente la necesidad de subrayar la ideología que vertebra su último ensayo, El porvenir de la religión (Herder). Quizás porque la tesis del breve texto suena a priori poco laicista: el mundo será cada vez más secular, pero el fin de las religiones augurado por Marx, Freud o Schopenhauer es una quimera, un pensamiento basado en el desconocimiento del ser humano. “El más primitivo homo sapiens fue también homo religiosus”, escribe en el proemio. Frente a lo que denomina el “fundamentalismo religioso” y el “ateísmo militante”, Giner aboga a lo largo del libro por un “humanismo laico” que respete la fe ajena sin renunciar al análisis racional de la realidad. Es su conclusión tras siete décadas de vida en las que ha sido profesor en las universidades británicas de Cambridge, Reading, Lancaster y West London, catedrático en la de Barcelona y presidente del Institut d’Estudis Catalans, puesto que abandonó en 2013.

“Desde el Paleolítico Inferior ha habido oración o reverencia, fuerzas sobrenaturales o magia. La religión es parte de la naturaleza humana y no tenemos que suponer que va a cambiar la naturaleza humana. No hay ninguna prueba o señal seria de que deje de haber religión”, afirma el autor de obras como Historia del pensamiento social, Sociología o Sociedad masa. Giner considera que los pensadores ateos actuales, caso de Michel Onfray, André Comte-Sponville o Richard Dawkins, se equivocan al imaginar un mundo sin más fe que la razón, ya que el proceso de secularización “no es lineal”, sino que “tiene altibajos” y, ahora mismo, está estancado. “El secularismo seguirá fuerte y no ha tocado fondo, pero estamos viviendo también un renacimiento de la religión. Hay iglesias que pierden fieles, pero también confesiones que están aumentando, como los Testigos de Jehová o los evangelistas”, señala.

El enemigo del catolicismo “no será tanto el anticlericalismo” como las nuevas religiones que irán surgiendo y que “probablemente no tengan un carácter mesiánico”, vaticina. El islam, por su parte, buscará su encaje en un mundo en el que cada vez es percibido con más recelo. “El islam siempre ha tenido una relación muy difícil con el capitalismo y el catolicismo. Hay un esfuerzo de muchos musulmanes por crear un pluralismo y liberalizar el islam, pero al mundo musulmán le está costando más secularizarse de lo que nos costó en Europa”, opina.

Giner advierte de que el pensamiento mágico no es patrimonio exclusivo de las religiones. El nacionalismo o el comunismo son, a su juicio, “devociones laicas” y la certeza del ateo en la ausencia de dios no es menos creencia que la fe en su existencia. “El cientifismo -ejemplifica- es una religión. Hay una cantidad de gente que cree en la ciencia de una forma religiosa, lo que es acientífico. Hay momentos en que las personas esperan milagros de la ciencia, pero la ciencia trabaja con enigmas, no con milagros”.

En El porvenir de la religión, Giner dedica un capítulo al futuro de la relación entre poder y creencia. “Habrá que asumir que en el porvenir será imposible una desconexión radical entre la esfera de la religión y la del poder político, el de unos hombres sobre otros. Como mínimo, habrá tensión entre un ámbito y otro. Hasta hoy, por mucho que lo proclamen algunas constituciones, la separación entre fe y poder no ha sido ni es nunca total”, apunta en el ensayo. Por teléfono, insiste en la distinción entre poder y autoridad. “El poder quiere siempre revestirse de autoridad y la autoridad es religiosa”, explica. Una ecuación que lleva al terreno de la monarquía. “Al rey se le atribuye una herencia. Encarna la nación, la tradición. Es una especie de carisma o elaboración de la ideología. En resumen”, concluye, “es una autoridad metafísica o cuasi religiosa”.

Antonio Pita

En El País

Sabiduría universal

19 Mandamientos de María Montessori para los padres de familia

Los niños aprenden de lo que los rodea. Si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar. Si se le muestra hostilidad al niño, él aprenderá a pelear. Si se es justo con el niño, el aprenderá a ser justo. Si se ridiculiza al niño con frecuencia, él será una persona tímida. Si el niño crece sintiéndose seguro, aprenderá a confiar en los demás. Si se denigra al niño con frecuencia, se desarrollará en él un malsano sentimiento de culpa Si las ideas del niño son aceptadas con regularidad, él aprenderá a sentirse bien consigo mismo. Si se es condescendiente con el niño, él aprenderá a ser paciente Si se alienta al niño en lo que hace, ganará seguridad en sí mismo Si el niño vive en una atmósfera amigable y se siente necesario, aprenderá a encontrar amor en el mundo. No hables mal de tu niño/a, ni cuando está cerca, ni cuando no lo está Concéntrate en el desarrollo de lo bueno del niño de tal manera que sencillamente no quede lugar para lo malo Escucha siempre a tu hijo y respóndele cuando él se acerque a tí con una pregunta o un comentario Respeta a tu hijo aunque haya cometido un error. Lo corregirá ahora o quizá un poco más adelante Está dispuesto a ayudar si tu niño busca algo, pero también está dispuesto a pasar desapercibido si él mismo ya ha encontrado lo que buscaba Ayuda al niño a asimilar lo que antes no había podido asimilar. Haz eso llenando el mundo que lo rodea de cuidado, discreción, oportuno silencio y amor. Cuando te dirijas a tu hijo, hazlo siempre de la mejor manera. Dale lo mejor que hay en ti.

María Montessori

Voluntariado social

Paciencia sin paternalismos

Estamos acostumbrados a buscar eficacia y rentabilidad en muchos ámbitos de la vida. En el trabajo, todo se mide por horas, por objetivos, por plazos, por tarifas o por presupuestos. La carrera se elige a menudo por las salidas laborales que tiene.

Esta tendencia a buscar eficacia y productividad puede convertirse en una deformación en los procesos que involucran al voluntariado y a la reinserción, que requieren cambios estructurales en los que es difícil poner plazos ni objetivos precisos. Para un hombre que vive en la calle desde hace quince años, alcohólico y solo, la reinserción completa será casi imposible, pero hay pasos intermedios (dormir en un albergue, beber menos –de hecho el saber que cada noche vendrá una persona a llevarle un café influye mucho en el abandono progresivo de la adicción o al menos en dejar de que permanezca alerta unas horas en la tarde mientras llegan sus “voluntarios” que lo reconocen por su nombre de pila, tener relaciones sociales positivas, participar en actividades de una organización…). Partiendo de la valoración de esas pequeñas metas, se puede llegar a objetivos más importantes. Para asumir todo esto sin desasosiego es necesario armarse de paciencia, saber de antemano que la reinserción no es un camino lineal, sino que tiene altibajos, con más “bajos” que “altos”.

En cuanto a la relación entre el voluntario y el beneficiario, ésta no puede convertirse en una actividad paternalista que pretenda dirigir la vida de los marginados de una manera bondadosa. Por el contrario, lo que requiere es que la persona en apuros tome las riendas de su vida en la medida de sus posibilidades y potenciar al máximo su autonomía. Sin su voluntad de transformarse, es imposible ayudarle. Los médicos saben bien que si un enfermo no quiere curarse, será más difícil para ellos llevar a cabo su trabajo con éxito.

En el voluntariado sucede lo mismo. La presencia del voluntario ayuda a que el otro se sienta arropado para tomar decisiones, pero no las toma por él. Un voluntario social podrá acompañar a un inmigrante en gestiones para mejorar su comprensión del idioma, pero no llevará él los papeles y se los devolverá al otro. De nuevo, debemos dejar a las personas marginadas que sean protagonistas de su vida. Y aún en casos extremos de discapacidades psíquicas, enfermedades mentales, enajenación o demencias, siempre habrá espacios para que el otro tome ciertas decisiones por sí mismo. Como ya decía Francisco de Vitoria en el siglo XVI: incluso “los dementes perpetuos que ni tienen ni hay esperanza de que tengan uso de razón pueden ser dueños…, tienen derechos”.