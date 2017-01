‘Forró do Talco de Verão’ inicia temporada na Cubanakan

Depois de aproveitar um dia de sol em Salvador, nada melhor do que dançar forró para encerrar o fim de semana. Sob o comando do cantor, compositor e sanfoneiro Jó Miranda, o projeto Forró do Talco inicia a temporada de verão no próximo domingo, dia 08, na casa de shows Cubanakan, que abre os portões às 19h30.

“Independente da estação, o forró tem espaço garantido em Salvador. Acabamos de fazer a primeira edição do Talco deste ano na praia, em pleno ano novo, e tivemos uma resposta muito positiva do público. É assim, com a nossa música, que vamos mantendo a cultura nordestina forte e sempre presente” comenta Jó Miranda.

Mais de 25 mil pessoas já estiveram presentes no Forró do Talco durante cinco anos consecutivos, sempre aos domingos. O projeto, idealizado e encabeçado por Jó que é um dos principais representantes do forró gênero na Bahia, é referência também em outros estados e países, atraindo forrozeiros de todo o Brasil e do circuito de europeu que tem crescido gradativamente.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 08 DE JANEIRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA

COUVERT: R$ 20,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam apenas R$ 10,00.

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99602-5361/3012-8147

Fonte: Imprensa Luciana Amâncio