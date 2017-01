Banda Florescer exalta a diversidade no clipe ‘Beijo de língua’

Despida de qualquer preconceito e tabus, a Banda Florescer invade a cena da música baiana e desponta como a grande promessa para o verão 2017 com a música “Beijo de língua”. No clipe lançado recentemente no canal do grupo no YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=yeP1UhFGsQg), casais de diversos gêneros colocam em prática a letra da música e se entregam aos beijos. “O importante é o amor e o respeito acima de tudo. Todo mundo beija. Por que não mostrar a diversidade? O ser humano tem direito de ser livre pra beijar e amar quem quiser”, comenta Levi Alvim, que está empolgado com o sucesso do vídeo na internet. Em pouco mais de uma semana do lançamento, o clipe já alcança mais de 100 mil visualizações.

Com apenas 4 meses de criada, a Banda Florescer integra a lista da renovação do Axé Music e já mostra sua identidade nas músicas autorais e arranjos com características e sonoridade muito próprias, misturando referências musicais bem baianas com outros ritmos. “Florescer não tem regras, nós procuramos buscar sempre influências em todos os estilos musicais”, afirma Levi Alvim. O cantor e compositor, que começou na música aos 13 anos por conta da influência musical de seus pais, tem trabalhos gravados que vão do Axé Music à MPB. Em 2009, ele assumiu o comando da Banda Beijo, onde permaneceu até 2012.

Além de “Beijo de Língua”, a trupe gravou mais três músicas autorais: “Milésimo”, “Calafrios” e “Florescer”, que dá nome ao projeto. Com repertório bem eclético e um show pra cima, neste pouco tempo, a banda vem conquistando seu espaço e o público por onde passa, como: Porto Velho-RO, Lagoa Real-BA, entre outras cidades e eventos corporativos. “Estamos muito felizes com todo resultado em tão pouco tempo de banda. Nossa missão é florescer alegria no rosto das pessoas”, brinca Levi, que aposta em “Beijo de Língua” como a música que tem a cara do verão. É possível fazer download da música gratuitamente através do site: http://www.suamusica.com.br/bandaflorescer.

Siga a Banda Florescer:

Site: http://www.bandaflorescer.com.br

Instagram – Banda Florescer: http://instagram.com/bandaflorescer

Instagram – Levi Alvim: http://www.instagram.com/levialvim

Facebook – Banda Florescer: http://www.facebook.com/bandaflorescer

Facebook – Levi Alvim: http://www.facebook.com/levialvim

Sua Música: http://www.suamusica.com.br/bandaflorescer

Twitter – Levi Alvim: http://twitter.com/levialvim

YouTube – Banda Florescer: https://goo.gl/J38eC0