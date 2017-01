COMO EVITAR INFILTRAÇÕES EM PAREDES E LAJES?

Com dicas simples e eficientes, a Vedacit ajuda a solucionar questionamentos comuns entre os consumidores

Na hora de construir ou reformar dúvidas sobre impermeabilização são recorrentes, pois ninguém quer ver a pintura nova da casa descascando, com manchas ou bolhas. A Vedacit, por meio de seus canais de contato – telefone, site e redes sociais -, recebe diversas dúvidas de consumidores e as mais comuns são relacionadas a impermeabilizar parede com umidade no rodapé e lajes. Para solucionar esses problemas Mauricio Gasperini, gerente executivo da Vedacit, ensina alguns procedimentos fundamentais.

No caso de infiltrações nas paredes, o procedimento de impermeabilização deve ser iniciado na base, no alicerce, quando a parede está sendo construída. “Assim serão evitados problemas futuros, como os que atingem os rodapés das paredes prontas. Em alguns casos também é preciso um projeto de drenagem”. Quando a impermeabilização é iniciada no alicerce, é utilizado Vedacit na argamassa de assentamento e de revestimento, pois o produto age dentro da argamassa e não superficialmente como uma pintura. Após a secagem, é feita a pintura asfáltica com Neutrol, que forma uma película impermeável de grande aderência e alta resistência química.

Se a parede já está pronta quando a infiltração aparece é necessário saber qual é a causa do problema e onde exatamente está localizado. Mauricio cita os casos mais comuns.

Parede interna com umidade próxima do rodapé

O ideal é remover o reboco até chegar aos tijolos, desde o rodapé até no mínimo 50 cm acima da altura que aparece umidade. Também é preciso avançar com a impermeabilização no piso (aproximadamente 40 cm) para evitar que a umidade possa infiltrar no encontro entre piso e parede.

Sobre a alvenaria e no avanço do contra piso deve ser aplicado o Vedatop, com broxa ou trincha, na forma de pintura, em quatro demãos cruzadas, obedecendo ao intervalo de aproximadamente 6 horas entre elas. Em seguida deve ser feito chapisco com massa de cimento, areia, Bianco e água e o revestimento deve ser refeito com argamassa preparada com Vedacit.

Parede interna em contato com o solo do outro lado

Podem ser feitas dois tipos de impermeabilização: do lado interno e do externo. Do lado interno o procedimento para impermeabilização pode ser feito como quando há umidade de rodapé (descrito acima), só que neste caso, a remoção do reboco deve ser feita em toda a parede. Já do lado externo é preciso remover a terra até chegar no alicerce e remover o revestimento até chegar na alvenaria. Sobre a alvenaria deve ser feito chapisco com massa de Bianco e em seguida o reboco com argamassa impermeável. Para finalizar é indicado aplicar Neutrol na parte da parede que ficará com a terra encostada.

Para fazer a impermeabilização de uma laje é necessário identificar se ela será ou não transitável. No caso de ser é preciso levar em conta qual sua utilização final, se terá uma exigência maior ou menor. Em lajes de intensa solicitação – com auto tráfego de pessoas ou até mesmo de veículos – deve ser feita uma impermeabilização reforçada, às vezes com maior espessura, um número maior de demãos, pois deve suportar a proteção mecânica e também a circulação que haverá sobre a proteção. Em lajes que recebem trânsito é indicado a membrana asfáltica Vedapren ou a manta asfáltica Vedamax. Já a laje não transitável não está sujeita a tantas solicitações, mas se for ficar exposta é necessário que a impermeabilização apresente resistências as intempéries. São indicadas as membranas acrílicas, como Vedapren Branco ou Vedapren Fast, ou a manta asfáltica Vedamax Glass Alumínio.

Para auxiliar os consumidores, a Vedacit disponibiliza um conjunto de passo a passo na série “Vedacit Explica”. Basta acessar o link: https://www.youtube.com/ vedacit.

Sobre a Vedacit

No ano em que comemora seu 80º aniversário, a Vedacit – líder de mercado em produtos de alta tecnologia para a construção civil – apresenta soluções inovadoras e se aproxima das famílias brasileiras com lançamentos para serem utilizados no dia a dia, de forma prática e eficiente. A empresa eleva a impermeabilização a um patamar de maior modernidade estando mais perto das necessidades de seus consumidores.

São mais de 140 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser encontrados em mais de 30 mil pontos de venda.

Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em São Paulo – capital e nova unidade em Itatiba – e uma em Salvador, abastecendo todas as regiões do Brasil. Conta ainda com nove filiais distribuídas estrategicamente pelo país.

Fonte: Presstofano Comunicação