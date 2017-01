Igor Ferraz e Aviões do Forró comandam hoje, o Villa Mix Jurerê Internacional em Florianópolis

O mineiro da cidade de Uberaba promete levantar o público de um dos maiores festivais do país junto com a banda Aviões do Forró no Villa Mix Jurerê Internacional em florianopolis.

O festival é Conhecido por realizar os maiores festivais de música sertaneja da atualidade e por suas casas noturnas que proporcionam uma experiência única aos amantes do gênero, o Villa Mix chega à Floripa essa temporada, para ocupar um espaço no complexo Music Park.

O Villa Mix – Jurerê Internacional, que promete ser a grande novidade do verão na capital catarinense, foi projetado para receber cerca de 2 mil pessoas, que poderão conferir apresentações de grandes nomes da música nacional em um formato exclusivo, com mais proximidade e interação entre artistas e público

O cantor e compositor Igor Ferraz começou a dar os primeiros passos na música muito cedo. Nascido em 21 de junho de 1995 na cidade Uberaba no estado de Minas Gerais, aos 7 anos de idade ganhou seu primeiro violão, presente de seu Pai Ernany.

Nas reuniões de família era seu Avô Heraldo que insistia para o neto cantar os clássicos da música sertaneja, e assim o Mineirinho

foi descobrindo seu amor pela música.

Com muita dedicação Igor aperfeiçoou sua técnica vocal e instrumental, conseguindo uma bolsa para estudar no Colégio Militar da cidade. Lá ele fez parte da Orquestra da instituição. Aos 13 anos reuniu os amigos e montou sua banda e o primeiro show aconteceu no noivado de uma prima. Depois fez dupla com um amigo e tocou em várias festas e bares de sua Cidade.

O ano de 2012 marca o inicio de sua carreira solo. De lá pra cá fez shows nas melhores casas, rodeios e festas de Minas

Gerais, dividindo palco com grandes artistas como Chitãozinho & Xororó, Gustavo Lima, Henrique & Juliano, Zezé Di Camargo &

Luciano, Cristiano Araújo, entre outros.

Em julho de 2015 Igor Ferraz dá inicio a uma nova etapa em sua carreira. Junto com a Viral Produções começa a trabalhar

em todo estado de Minas Gerais e ainda no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Seu novo trabalho, um EP que reúne 4 músicas inéditas: Respira Fundo, Não Chora, Se cuida e Quer saber.

Seu primeiro single “Não chora” traz uma sonoridade diferente,que esta conquistando fãs no Brasil inteiro.

O cantor lançou recentemente o clipe da canção ” Último Beijo”, que em pouco tempo já mostra a repercussão super positiva do novo trabalho perante a mídia e público.

www.igorferraz.com.br

@igorferrazoficial