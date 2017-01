4 lugares para curtir um entardecer único em Búzios

Restaurantes e bares transformam pôr do sol em experiência rica em gastronomia, mixologia e boa música

Curtir o pôr do sol é um programa incrível em muitos lugares favorecidos pela natureza. Afinal, o evento em si já é um espetáculo à parte. Em Búzios (RJ), porém, alguns desses locais privilegiados vêm transformando o acontecimento em uma experiência única, com um toque de boa música, gastronomia e drinques exclusivos.

Porto da Barra

O Anexo Praia, no Porto da Barra, todo fim de tarde promove o Manifesto do Pôr do Sol. O evento começa com a música Miss Sarajevo, do U2, com participação de Luciano Pavarotti; seguida pelo movimento Fortuna Imperatrix Mundi da ópera Carmina Burana, que reúne poemas da Idade Média musicalizados pelo alemão Carl Orff. Os clientes brindam com o Drinque do Pôr do Sol, cortesia da casa. A intensidade das cores da bebida varia com o tom de cada entardecer.

Para acompanhar, o bar oferece petiscos como o tradicional ceviche. Ou, aos mais famintos, o Salmão enamorado (grelhado ao molho de maracujá com legumes salteados no azeite). Outra opção de peixe é o Tuna teriyaki (atum fatiado e semigrelhado no óleo de gergelim, com mix de cogumelos e molho teriyaki). Para beber, o bar sugere Aperol Spritz, com licor Aperol e espumante Brut, e os mojitos saborizados (morango, abacaxi, maracujá ou limão).

Orla Bardot (2)

O restaurante Rincón, além da bela vista do entardecer da Orla Bardot, oferece o projeto Sax On The Beach de música instrumental. No cardápio, um menu de comida mediterrânea.

A poucos metros dali, da janela do sushi bar Enú, é possível saborear um trio feito especialmente para o verão: Tori Furai (peixe branco empanado com molho especial de cebola e especiarias), Usuzukuri de cavala com pimenta dedo de moça e o Enú Verão (drinque refrescante que leva saquê com maçã verde e refrigerante de limão).

Geribá

E para quem prefere o pôr do sol da badalada Geribá, a pedida é o UNIQ Beach Lounge. O chef premiado Pedro Siqueira, também do restaurante Puro (Jardim Botânico, RJ), preparou para a estação o polvo crocante com batata rústica caseira, rúcula fresca e miga de bacon. Já o barman Fran Diaz Mendez criou o Tropical UNIQ, com maracujá, suco de limão, morango e vodca. Tim-tim! Um brinde ao astro rei!

DomComunicação