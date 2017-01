Maior rede de clínicas populares do Brasil, Docctor Med, inaugura Centro Médico em Canoas

A maior rede de clinicas populares do Brasil, Docctor Med, atualmente com 4 unidades em Porto Alegre anuncia sua chegada a cidade de Canoas (RS). A inauguração do novo Centro Médico acontecerá no dia 16 de janeiro. Com capacidade para atender até 300 pessoas por dia, contará com o preço médio de R$ 55,00 por consulta, que serão marcadas com tempo de espera de no máximo sete dias.

Localizado na Rua Fioravante Milanês, 82 – Centro. A unidade contará com consultas médicas em: Clínica Geral, Ginecologia, Oftalmologia, Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Pediatria, além de serviços como Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia, entre outras. Além disso, exames laboratoriais e de imagens, tais como: Ecografia, Raio X, Tomografia, Ressonância, Mamografia, etc.

Sara del Cueto é responsável pelo Centro Médico e ressalta que a proposta do negócio é socializar a medicina e disponibilizar serviços de qualidade à população sem demora e preços acessíveis. “Este modelo de clínica tem um alto índice de organização e eficiência, contribuindo muito com a saúde da população, ao disponibilizar acesso fácil e rápido a serviços de alta qualidade.

Diante dos altos preços cobrados pelos planos de saúde e com o sucateamento do SUS (Sistema Único de Saúde), a população brasileira encontrou nas clínicas populares, atendimento médico qualificado, com valores acessíveis. A Docctor Med possui mais de 40 Centros Médicos em 12 estados, proporcionando atendimento médico de excelência, rapidez na marcação de consultas e realização de exames com preços populares.

