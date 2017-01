Vitória em Aleppo é crucial para estabelecer a paz na Síria, diz Irã

A retomada da cidade de Aleppo ajudará a restabelecer a paz em toda a Síria, disse nessa quarta-feira (4), em Damasco, Alaeddin Boroujerdi, presidente da comissão de segurança nacional do parlamento iraniano. Ele disse que sua visita à capital da Síria objetivou felicitar o governo do presidente Bashar al-Assad pelas vitórias em Aleppo, onde o exército sírio apoiado por combatentes xiitas conseguiu assumir a cidade no mês passado. As informações são da Agência Xinhua.

“Essa vitória em Aleppo é um grande passo para restaurar a segurança e a estabilidade de toda a Síria”, disse Boroujerdi. Durante seu encontro com Assad, o oficial iraniano sublinhou que seu país continuará a apoiar o governo sírio na guerra contra o terror.

De sua parte, Assad destacou que o Irã é um parceiro nas conquistas militares no terreno, através do apoio político e econômico que a república islâmica representa para o governo sírio. Após a reunião, Broujerdi disse a repórteres que seu país apoia as negociações inter-sírias para chegar a uma solução política para o conflito que já dura quase seis anos no país.

“O destino da Síria deve ser decidido pelo povo sírio, e todas as decisões tomadas fora das fronteiras sírias sem o consentimento do povo sírio não serão bem-sucedidas,” disse ele. Broujerdi também destacou a presença de conselheiros iranianos na Síria, bem como do grupo libanês Hezbollah, dizendo que a presença dos mesmos no país veio após acerto com o governo, e que as partes que entraram na Síria sem o consentimento do governo devem sair do país.