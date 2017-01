Camarote Salvador anuncia atrações de 2017

No line-up, nomes como Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Marília Mendonça, Timbalada e Luan Santana

O Camarote Salvador, um dos mais concorridos do Carnaval, se prepara para a 17° edição. Entre 23 e 28 de fevereiro de 2017, o espaço com conceito inovador terá mais de 50 atrações, entre elas, os melhores nomes da cena eletrônica internacional e música brasileira.

Algumas das novidades dessa edição acabam de ser anunciadas e contarão com atrações de peso. Entre os destaques, na Boate, o agito fica por conta de Só Track Boa com Vintage Culture, Dimitri Vegas & Like Mike, Cat Dealers, Fedde Le Grand, Chemical Surf, Afrojack e as parcerias inéditas do duo Galantis, donos dos hits Runaway e No Money, e o Dj francês Kungs, que tem uma das musicas mais tocadas no mundo atualmente, “This Girl”. Já no Palco Praia as apresentações inéditas de Luan Santana, Marília Mendonça, Israel Novaes e Tuca Fernandes e os que já são pratas da casa como Timbalada, Vintage Culture e MC Leozinho e muito mais prometem agitar as areias da praia.

Com uma estrutura de mais nove mil m² o Camarote Salvador oferece estrutura e serviços incomparáveis, Palco Praia com shows, espaço gourmet, 17 bares, 20 pontos de bufê, Espaço Beauty, SPA, customização de camisas, além de serviços volantes.

SERVIÇO CAMAROTE SALVADOR

Informações: (71) 3021-9128

Datas e Horários: De 23/02 a 28/02, das 19h às 6h

Classificação etária: 18 anos

Acessibilidade

www.camarotesalvador.com.br

www.facebook.com/camarotesalvador

Instagram: @camarotesalvadoroficial

#camarotesalvador2017

