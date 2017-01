Blairo Maggi se reúne com setor pesqueiro na segunda-feira (9) em Itajaí (SC)

Brasília (5/1/2017) – O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) se reúne com representantes do setor pesqueiro, na segunda-feira-feira (9), às 14h, no auditório do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região (Sindipi). No encontro no município catarinense, a cadeia produtiva apresentará as suas reivindicações a Blairo e fará um relato sobre a situação da atividade da pesca no país. Às 16h, o ministro dará entrevista à imprensa.

Também participarão da reunião o secretário-executivo do Mapa, Eumar Novacki, e os secretários Dayvson (Aquicultura e Pesca), Odilson Ribeiro (Relações Internacionais do Agronegócio) e Luis Rangel (Defesa Agropecuária), além do diretor do Departamento de Registro, Monitoramento e Controle da Aquicultura e Pesca, Márcio Cândido.

Serviço:

Reunião do ministro Blairo Maggi com setor pesqueiro em Itajaí (SC) – Entrevista à imprensa

Data: 9/1 (segunda-feira)

Hora: 16h

Local: Rua Lauro Muller, 386 – Centro, Itajaí (SC)

Mais informações à imprensa:

Coordenação-geral de Comunicação Social

imprensa@agricultura.gov.br