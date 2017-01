Garmin lança novos apps na CES 2017

Garmin, líder mundial em navegação por satélite, está anunciando novos aplicativos, campos de dados e interfaces para os usuários Garmin que podem ser baixados a partir de seu site e loja Connecte IQ, além de empresas como Uber, Trek, GU gel energéticos e Hidratação Ativa durante a CES 2017 – Consumer Electronics Show, em Las Vegas, EUA, até 8 de janeiro. O Garmin Connect IQ é uma plataforma aberta para desenvolvedores e terceiros que permite aos usuários personalizar seu dispositivo Garmin refletir suas personalidades e necessidades únicas. Desde a sua criação há apenas dois anos, houve mais de 20 milhões de downloads de aplicativos do Connect IQ para os mais de 3 milhões de dispositivos compatíveis que foram enviados ao redor do mundo.

“Connect IQ é um pilar da estratégia Garmin wearables que é centrada em dispositivos de objetivos específicos para os consumidores que querem medir e melhorar suas atividades e ter uma vida mais ativa, seja na corrida, no ciclismo, na natação, no golfe ou em passeios de barco” afirma a gerente de marketing da Garmin Brasil, Ilham Harati. “Assim como cada usuário Garmin é único, todos os aplicativos estão disponíveis através do Connect IQ. Estamos empolgados em lançar estes novos aplicativos à medida que continuamos a integrar dados de marcas e desenvolvedores e expandir a loja Connect IQ para tornar a personalização do seu dispositivo Garmin útil e divertida”, completa.

Um dos aplicativos mais recentes para o Connect IQ é o Uber ETA. Uma vez que um usuário solicitar uma viagem do Uber app em seu telefone celular, o Uber ETA mostrará o tempo estimado de chegada do motorista diretamente no dispositivo Garmin. Não será necessário olhar para o telefone para ver o status do passeio ou informações sobre o passeio. O aplicativo Uber ETA permite que o usuário continue fazendo o que eles precisam fazer, mantendo o controle da chegada do seu passeio no pulso. Uber ETA também fornecerá o nome do motorista, marca e modelo do carro, placa de licença e orientação (direção e distância) para o local desejado.

Os aplicativos Connect IQ também estão disponíveis para os ciclocomputadores Garmin Edge®, incluindo um novo campo de dados da Trek / Bontrager. Comprometido com a segurança do ciclismo, o campo de dados Connect IQ da Garmin e Trek / Bontrager torna fácil para os ciclistas obterem acesso rápido e controle de seus faróis e luzes traseiras Bontrager sem deixar a atividade durante sua viagem. Os ciclistas verificam o nível da bateria do Varias luzes e controlam a configuração da luz para cada um através da luz do dia, noite e muito mais.

Outros novos aplicativos do Connect IQ incluem um campo de dados do GU gel energético que lembra o ciclista através do dispositivo Garmin Edge quando é hora de abastecer com o GU gel energético durante o treinamento de ciclismo, além de ajudar o atleta a acompanhar o número de géis que devem ser ingeridos para o desempenho. Para usuários de hidratação ativa, uma nova interface de relógio personalizado está disponível para que os usuários possam mostrar o quanto gostam do seu dispositivo de pulso. O GPS de pulso também irá acompanhar o progresso do usuário em direção a sua meta.

Os usuários Garmin também se beneficiarão de outros aplicativos Connect IQ recentemente lançados, incluindo um widget JOIN para ciclistas, que facilita a participação em passeios de grupo em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, vários campos de dados também estão disponíveis no Xert Advanced Power Analytics, incluindo Maximal Power Available, Tempo de Exaustão/Recuperação, calorias/utilização de carboidrato, pontuação de stress e muito mais. Para os corredores, o aplicativo Stryd IQ exibe dados de um medidor de energia Stryd montado sobre um dispositivo Garmin para ajudar a melhorar eficiência e a longevidade.

O campo de dados Strava Live Suffer Score também está disponível para computadores e portáteis Garmin, analisando quanto tempo o usuário gasta em diferentes zonas de frequência cardíaca e medindo o esforço total de atividade com uma classificação simples. Também está disponível para portáteis e com ciclocomputadores. Uma atualização do widget AccuWeather Edge MinuteCast que fornece ao usuário as previsões de mais precisas para o seu estilo de vida ativo.

O Connect IQ está disponível em uma ampla gama de produtos Garmin em todos os mercados que a empresa atende, e cada aplicativo, widget, relógio e campo de dados podem ser baixados gratuitamente para o usuário. O Connect IQ Store pode ser encontrado em apps.garmin.com ou na guia do dispositivo do Garmin Connect. Ele também pode ser encontrado na página do dispositivo do Garmin Express, ou na seção mais do Garmin Connect Mobile. Para saber mais sobre como desenvolver um aplicativo do Connect IQ. Para mais informações visite: www.developer.garmin.com