15 dicas para ser fitness em 2017

Ter uma boa rotina de sono e cultivar pensamentos positivos são algumas das recomendações para obter sucesso

Entre as promessas para o Ano Novo, as metas relacionadas ao corpo, geralmente, se repetem: cuidar melhor da saúde, praticar mais atividades físicas e entrar em forma. Para começar a ficar em dia com o corpo, é fundamental ter força de vontade, ser persistente e cumprir o planejamento com disciplina. “Experimente as atividades disponíveis na academia e escolha aquela que lhe dá mais prazer. Junto ao exercício, procure uma nutricionista para trabalhar a reeducação alimentar, forte aliada na perda de peso. Sempre consulte bons profissionais para acompanhar a sua trajetória na busca por bem-estar e qualidade de vida. Treino e dieta são questões pessoais, não existe fórmula mágica. Por isso, nada de reproduzir algo visto na internet: cada caso é único”, recomenda Eduardo Netto, diretor técnico da rede de academias Bodytech.

Dicas para começar o ano no ritmo certo

1) Tempo: Dizer que não tem tempo para praticar exercícios é desculpa. Defina prioridades: marque o horário do treino na agenda como se fosse um compromisso de trabalho;

2) Hábito: Nas primeiras semanas você precisa se obrigar a cumprir um programa pré-estabelecido;

3) Mantenha o novo comportamento: Siga a mesma rotina e treine no mesmo horário do dia – faça mudanças na agenda somente depois de três meses, caso contrário aumenta muito o risco de abandonar a rotina. Depois que o hábito estiver estabelecido, pode ter um pouco mais de flexibilidade na agenda;

4) Durma mais cedo e aproveite mais sua noite de sono. Consequentemente conseguirá acordar mais cedo, se alimentar melhor e começar aos poucos a acrescentar uma rotina de exercícios físicos seja de manhã, na hora do almoço ou à noite;

5) Reserve pelo menos 30 minutos do seu dia, que devem ser dedicados à melhoria do seu condicionamento físico;

6) Planejamento: Incluir a atividade física na agenda depende de um bom planejamento. Verifique com antecedência o horário do dia que você sabe que geralmente tem disponibilidade;

7) Quando bater aquela preguiça e falta de motivação, vá a academia nem que seja para conversar, trocar ideias e ver os amigos. O importante é que o horário do treino se torne um hábito;

8) Altere os treinos e sua rotina de exercícios: Seu organismo precisa de novos desafios e o mesmo acontece com sua mente. Experimente um estímulo diferente, busque praticar atividades diferentes, divertidas e desafiadoras;

9)Experimente o Cross Training, uma combinação do treinamento aeróbico e força. Em vez de correr na esteira ininterruptamente por 30, 40 minutos, considere correr por apenas 15 minutos e, em seguida, realize exercícios de força na sala de musculação antes de voltar novamente para a esteira;

10) Curta sua trilha sonora predileta: A música é um motivador fantástico e tem um efeito positivo no cérebro: faz com que suas emoções respondam favoravelmente ao exercício;

11) Encontre uma atividade física que proporcione a você algum tipo de prazer e desafio;

12) Acorde mais cedo: O sono é muito importante para a saúde, mas acordar 30 minutos antes do que você está acostumado para se exercitar vale o sacrifício;

13) Mantenha uma alimentação saudável: Tenha na geladeira apenas alimentos nutritivos e evite comprar produtos que possam prejudicar a sua dieta;

14) A aquisição do hábito de praticar exercícios nos traz inúmeros benefícios: regulação do apetite, aumento da disposição, energia e, talvez, o maior benefício de todos, a garantia de dever cumprido;

15) Pense positivo: Esteja preparado para possíveis barreiras e dificuldades: Tenha sempre um suporte em caso de você falhar. Pode acontecer algo inesperado que altera os planos e nos desvia dos nossos objetivos. Ter consciência disso lhe permitirá aceitar esses transtornos como parte do caminho e fazer a vida voltar a fluir na direção certa.

