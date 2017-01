Estudantes ganham nova alternativa para buscar aprovação na prova da OAB

CPJUR inicia, em 9 de janeiro, primeira turma de Curso Online e Ao Vivo, voltado ao XXII Exame de Ordem

Brasil, 5 de janeiro de 2016 – Mesmo que alguns candidatos estejam concentrados para a prova prático-profissional da segunda fase do XXI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que ocorrerá em 22 de janeiro, é importante que os demais bacharéis e estudantes de Direito dos dois últimos semestres da graduação que estejam em busca do exercício regular da profissão de advogado, já comecem a se preparar e a intensificar os estudos para a primeira fase do XXII Exame da OAB, cujo edital será publicado no próximo dia 31. A prova objetiva está marcada para 2 de abril.

Com foco neste público e visando promover o maior índice de aprovação do mercado, o recém-criado Centro Preparatório Jurídico (CPJUR) inicia na próxima segunda-feira, 9 de janeiro, a primeira turma do Curso Intensivo OAB Online e Ao Vivo. Com alcance nacional e carga horária de 180 horas, serão abrangidas todas as 17 disciplinas exigidas.

A Instituição destaca o corpo docente altamente qualificado e uma metodologia inovadora como trunfos para reverter os baixos índices de aprovação verificados nas últimas provas. Estima-se que a taxa média de reprovação do exame anterior, em todo o Brasil, tenha ultrapassado os 90%.

Segundo o professor de Direito Civil e diretor pedagógico do CPJUR, José Fernando Simão, além de contar com os principais juristas do país, com vasto conhecimento no conteúdo exigido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, o curso oferece diversos bônus que contribuirão de forma significativa para a fixação do conteúdo e, consequentemente, para ampliar as chances dos estudantes.

“Além da carga horária diária, serão oferecidas pré-aulas de 50 minutos para cada disciplina, como reforço, bem como a realização de simulados e diversos outros conteúdos extras. Nossos diferenciais são a qualidade e a personalização”, enaltece Simão.

Para obter informações detalhadas sobre a programação e realizar a inscrição, basta acessar o endereço eletrônico www.portalcpjur.com.br ou entrar em contato pelo telefone (11) 4118-4080.

Sobre O CPJUR

Com foco no desenvolvimento de estudantes e profissionais de todo o Brasil que buscam capacitação e aprimoramento de conhecimentos na carreira jurídica publica ou privada, o Centro Preparatório Jurídico (CPJUR) promove cursos para o Exame da OAB, Concursos Públicos e Pós-graduação nas modalidades presencial, telepresencial e online. Com investimentos na qualidade de seu corpo docente, formado pelos principais juristas do Brasil; profissionais de atendimento com vasta e comprovada experiência no segmento; salas de aula com padrão de excelência e moderna tecnologia de transmissão, visa oferecer soluções inovadoras e adaptadas às necessidades de mercado, com a personalização e atualização constante exigida pelo ramo do Direito.