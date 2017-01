UFSCar oferece curso de especialização em Enfermagem em Cardiologia e Cuidados Críticos

Inscrições podem ser feitas até 28 de fevereiro

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de especialização em Enfermagem em Cardiologia e Cuidados Críticos, oferecido pelo Laboratório de Cardiologia do Departamento de Enfermagem (DEnf) sob a coordenação das docentes Regimar Carla Machado Ranzani e Sueli Fatima Sampaio.

O programa do curso, com carga horária total de 448 horas, abrange a assistência de Enfermagem em cuidados críticos e a Enfermagem em Cardiologia clínica e cirúrgica; emergências clínicas e cardiovasculares; raciocínio clínico em Cardiologia e cuidados críticos; Farmacologia aplicada à Cardiologia e aos cuidados críticos; segurança do paciente; Enfermagem baseada em evidências; gestão do cuidado em unidades críticas; metodologia da pesquisa e de ensino; e Bioética e legislação profissional; além de visita técnica e estágio em unidade cardiológica e/ou de terapia intensiva e a elaboração de trabalho de conclusão de curso. “Iremos atualizar procedimentos de alta complexidade, como transplantes de coração e pulmão, dispositivos ventriculares, coração artificial, dentre outros. Teremos aulas práticas e simulações bem reais para desenvolver o raciocínio clínico”, comenta a coordenadora Ranzani.

O curso é destinado exclusivamente a profissionais graduados em Enfermagem, atuantes em centros cirúrgicos, unidades de Terapia Intensiva (UTIs), emergência, hemodinâmica, dentre outros segmentos. As aulas são presenciais e acontecerão quinzenalmente aos sábados, no Campus São Carlos da UFSCar, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O início está previsto para março deste ano, com 19 meses de duração total.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de fevereiro, no site do curso (https://cardiologia-denf17.faiufscar.com/). A seleção será feita por meio de análise curricular. Mais informações no site do curso ou pelo e-mail enfermagem.cardio.ufscar@gmail.com.