Newsletter Revista Dedução Edição n° 141

Governo atualiza tabela de alíquotas do IPI Já está em vigor a nova Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016 e já publicada no Diário Oficial da União. A TIPI é a matriz de alíquotas referenciais para incidência do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados, no mercado interno ou importados. Ela é organizada de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e precisou ser atualizada em razão da edição da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, que altera a NCM para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado 2017 (SH-2017), desenvolvido e atualizado pela Organização Mundial de Aduanas (OMA). Leia mais… Netflix, Spotify e outros serviços online estarão mais caros neste ano No dia 30 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei Complementar nº 157, o qual impõe alíquota mínima de 2% sobre o valor de serviços de plataforma de streaming, como Netflix, Spotify, HBO Go, Deezer e a Amazon Prime Video. A matéria determina a cobrança do Imposto sobre Serviços – ISS sobre os conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Leia mais… Presidente do Ibracon fala das novas regras para o Código de Auditores Um legado positivo de 2016 foi a realização da Assembleia Anual da Federação Internacional dos Contadores – IFAC, entidade que trouxe ao Brasil, aproximadamente 250 participantes e associados de 130 países. O evento aconteceu em Brasília, no mês de novembro último, e entre os representantes brasileiros esteva Idésio Coelho, que preside o Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, desde janeiro de 2015. Leia mais… Receita cria um guia de alfândega para viajantes Todo viajante que ingressa no Brasil e que tenha bens a declarar está obrigado a preencher a Declaração de Bens de Viajante (e-DBV). Ao retornar ao país, quem trouxer outros bens caracterizados como bagagem, cujo valor global exceda a cota de isenção, deve pagar imposto de importação, calculado à base de 50% do que exceder a cota de isenção por meio de documento próprio de arrecadação (DARF). Leia mais… Recuperações judiciais batem recorde histórico em 2016 De acordo com Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, em 2016, foram requeridos 1.863 pedidos de recuperações judiciais, 44,8% a mais do que o registrado em 2015. O resultado é o maior para o acumulado do ano desde 2006, após a entrada em vigor da Nova Lei de Falências (junho/2005). Em 2015, foram 1.287 ocorrências contra 828 em 2014. Leia mais… Fique atento ao calendário de obrigações da próxima semana Leia mais… Para maiores informações entre em contato com nossa equipe

Tel: 11-5017-4090

Email: deleon@grupodeleon.com.br