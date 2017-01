Preaqueça o forno 180ºC. Disponha a massa folhada em uma forma de bolo, fure o fundo com um garfo. Derreta o chocolate em banho-maria com um pouco de água, adicione o pó de amêndoas, bem misturado. Coloque essa preparação no fundo da torta. Espalhe as peras cortadas em tiras na parte de cima. Deixe no forno por 30 min. Ver toda a receita >>