Tentativa de assalto deixa mais um PM morto no Rio; seis já morreram este ano

Uma tentativa de assalto a um carro de entrega dos Correios, na Rodovia Presidente Dutra, em Comendadosr Soares, na Baixada Fluminense, causou a morte de mais um policial militar no estado do Rio de Janeiro. Desde o início do ano, seis policiais já morreram.O soldado Vitor Abdalla Neder estava a caminho da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, onde trabalha, com outros dois colegas, quando viu um grupo de sete pessoas, armadas com fuzil, tentando assaltar o veículo dos Correios. Os policiais não estavam em uma viatura, mas em um dos carros dos agentes. Os policiais, armados com duas pistolas, tentaram esconder as armas e fugir. Porém, os criminosos os reconheceram e reagiram, de acordo com a Polícia Militar. Abdalla foi atingido com um tiro de fuzil e morreu no local. O segundo policial foi ferido no joelho e o terceiro agredido. Os assaltantes levaram as armas e o carro em que estavam os policiais e fugiram, conforme a PM.

Em nota, os Correios confirmaram a tentativa de assalto hoje (5) a três caminhões de transportadora terceirizada no quilômetro 184 da Via Dutra. O motorista de um dos caminhões acionou o alarme da transportadora, que, por sua vez, entrou em contato com a emergência da Polícia MIlitar. A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar se solidarizou, também em nota, com a família dos policiais. O batalhão fez um cerco na região, onde busca os suspeitos. A PM diz que está adotando medidas para impedir mortes de policias, entre elas, o reforço do policiamento em trajetos onde há maior incidência de crimes contra policiais.

Morte em assalto a joalheria

Ontem (4), o soldado Jefferson Cruz Pedra, de 37 anos, foi o quinto PM morto durante assalto a uma joalheria no Tijuca Off Shopping, na zona norte do Rio. Ele foi baleado durante o assalto. Houve pânico e correria entre os frequentadores do shopping. O policial morreu na hora. Os criminosos conseguiram fugir.