Açúcar/Índia: governo diz que não pretende reduzir tarifa de importação

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

Nova York, 05/01 – O Ministério do Comércio da Índia reiterou nesta quinta-feira que o governo do país não pretende reduzir no curto prazo a tarifa de importação de açúcar, que está atualmente em 40%.

De acordo com a Sucden Financial Research, a produção de açúcar na Índia deve ficar entre 22,5 milhões e 23,5 milhões de toneladas, enquanto o consumo deve alcançar entre 25,5 milhões e 26 milhões de toneladas.

Os preços da commodity no mercado indiano vêm subindo em meio à queda da produção, alimentando especulações de que o governo será forçado a autorizar mais importações.

A Associação de Usinas de Açúcar da Índia, no entanto, alega que a produção e os estoques domésticos devem ser suficientes para atender à fraca demanda interna.

A fabricação de açúcar no maior Estado produtor da Índia, Maharashtra, tem caído aceleradamente. Uma prolongada estiagem comprometeu a oferta de cana-de-açúcar e algumas usinas interromperam as operações mais cedo.

Das 147 usinas do Estado que estavam em operação na safra que começou em outubro, 25 tinham parado até 31 de dezembro, informou a associação. “A perspectiva de produção reduzida causou uma forte reação na Índia. Parece cada vez mais provável” que eles tenham de comprar açúcar no mercado internacional, disse Michael McDougall, diretor de commodities do banco Société Générale.

Fonte: Dow Jones Newswires.