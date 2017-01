Palmeiras vence Villa Nova e avança na Copa São Paulo

O Palmeiras assegurou a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. A equipe dirigida por João Burse garantiu a vaga ao vencer o Villa Nova-MG por 3 a 2, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O Verdão está com seis pontos e lidera o Grupo 07 do torneio sub-20.

A classificação antecipada não foi a única motivação para os garotos do Palmeiras. O técnico Eduardo Baptista, que foi apresentado nesta quinta-feira como substituto de Cuca em 2017, viajou para a cidade de Araraquara e assistiu ao jogo nas arquibancadas da Fonte Luminosa.

Foto: Fabio Menotti/Agência Palmeiras

Assim como o antecessor, Eduardo deverá realizar intercâmbios entre a base e o elenco profissional. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto são esperados para se unir ao grupo. Ambos disputam a segunda edição de Copinha, mas trabalharam com o time principal durante a maior parte da campanha que levou o Verdão ao título brasileiro.

A fim de agradar o chefe, os jovens do Palmeiras não demoraram muito para abrir o placar. Aos 12 minutos, Juninho cruzou rasteiro e Léo Passos foi esperto ao tirar o pé para a bola passar. A deixadinha confundiu a defesa do Villa Nova-MG e permitiu que Gabriel Barbosa aproveitasse o lançamento para anotar o primeiro gol.

Dez minutos depois, Alan cobrou falta para dentro da área, Gabriel Barbosa aproveitou a saída errada do goleiro e usou a cabeça para anotar o segundo gol do Palmeiras. Aos 30, o Villa Nova-MG conseguiu responder e diminuiu a vantagem alviverde com um tento de Gabriel Cunha.

O Palmeiras não deixou barato e chegou ao terceiro gol no minuto seguinte. Após cruzamento de Maílton, Fernando resvalou de cabeça e achou Léo Passos, que só teve o trabalho de concluir de frente para o gol. Mas, aos 32, o Villa Nova-MG tornou a abaixar a vantagem após João Lucas completar para as redes um contra-ataque fulminante.

A intensidade da etapa inicial não se repetiu nos últimos 45 minutos. O lance de maior perigo foi protagonizado pelo atacante Kauê, que, aos 12 minutos, passou com facilidade pelo marcador e mandou uma bomba na trave.

Com o revés, o Villa Nova-MG terá de vencer o Paranoá-DF no próximo sábado e torcer por uma derrota da Ferroviária diante do Palmeiras. A vaga na próxima fase será definida com base nos critérios de desempate dos dois times. Os mineiros estão na terceira colocaão, com um ponto, enquanto a equipe de Araraquara ocupa a vice-liderança, com quatro pontos.