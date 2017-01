Abertas inscrições de servidores para o 3º Fórum Permanente de Processos

Campo Grande (MS) – A Fundação Escola de Governo (Escolagov) esta recebendo inscrições para a 3ª edição do Fórum Permanente de Processos que será realizado no dia 31 de janeiro às 8h no Auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

O Fórum realizado a cada dois meses pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), tem como objetivo fomentar a cultura da Gestão por Processos por meio de um ambiente livre a argumentações e que culminem na mobilização de lideranças para a prestação de melhores serviços, contribuindo assim, para a transformação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com 200 vagas voltadas aos servidores públicos estaduais que atuam na área, o encontro promovido a cada dois meses, conta com a presença de palestrantes externos e renomados na área de Gestão por Processos, permitindo assim, o constante aprendizado do público-alvo.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 24 de janeiro pelo site da Escolagov, clicando no banner virtual “Cursos Escolagov” que ira direcionar para área restrita. Caso não possua login, basta clicar em “cadastre-se” e fornecer os dados solicitados pelo sistema.

Mireli Obando, Assessoria de Comunicação da SAD.

Foto: David Majella