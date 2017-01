Previsão do tempo para sexta-feira (6)

Campo Grande (MS) – Condição de sol entre nuvens intercalado com possibilidade de pancadas de chuva rápida devido ao ar quente e úmido que se espalhará sobre o Estado nessa sexta-feira (6). Nas regiões centro-sul e leste poderão ter os maiores acumulados de chuva e nas demaisregiões há expectativa de pancadas de chuvas em qualquer hora do dia. O tempo continuará abafado e haverá risco de temporais a partir da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu aviso meteorológico da possibilidade de ocorrência de tempestade para todas as regiões do Estado. O aviso teve inicio ontem (5) às 15h45 (horário de Brasília) com término hoje (6) às 12h00 (horário de Brasília). Poderáocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de quedas de galhos de árvores, leves alagamentos e pequenos estragos, pois a velocidade dos ventos prevista ficará em torno de 40 a 60 km/h durante o evento.

Fonte: CPTEC/INPE – INMET | Elaboração: CEMTEC/MS-Agraer