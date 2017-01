Barraco na web: marido de Winits ameaça “quebrar” jornalista

A atriz brigou com o colunista Leo Dias pelas redes sociais nesta sexta-feira (6) após uma nota publicada no jornal ‘O Dia’

Danielle Winits não gostou nada da notícia publicada pelo colunista Leo Dias na terça-feira (3), sobre a atriz ter alegado estar grávida para entrar com prioridade em um avião, onde passou o Réveillon. Após trocar farpas com o jornalista pelas redes sociais, o marido da artista, André Gonçalves, saiu em sua defesa.

“Olá, Leo Dias. Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém. Já que você mente e inventa um monte de mentira… É o seguinte: não tem processo, eu vou quebrar seus dentes, meu filho! Vou quebrar seus dentes! Não tem Justiça, eu vou quebrar você. Por causa da tua mentira, sacou?”, ameaçou o ator.

Troca de farpas nas redes sociais aconteceu durante a madrugada

A madrugada desta sexta-feira (6) começou agitada. Danielle Winits deu início às postagens ao reclamar da nota publicada por Leo Dias e defini-lo como um “pseudojornalista”.

“Leo Dias (pseudojornalista) é um ser humano que merece muito além do que apenas 15 minutos de fama a qual tanto persegue anos a fio… Merece ser suprido de amor tamanha carência a qual esmaga esse peito desnutrido de afeto… Merece um basta em si mesmo tamanha falta de respeito para com o próximo… Merece ser amado pelo amor que o falta, pela mentira que o completa, pela incompletude que o cerca”, desabafou a atriz em sua conta no Instagram nesta sexta-feira (6).

O jornalista não ficou calado e respondeu no Twitter. “Danielle Winits, você não sabe com quem está mexendo. Vou contar tudo agora, ok? Liga o ventilador”, alfinetou Leo Dias. “Me ataca porque eu contei que, para furar a fila da classe econômica da American Airlines, ela disse estar grávida! Tenho testemunhas. Passageiros relataram. Só que é mais uma mentira que você conta. Aliás, quer que eu lembre da última mentira que você contou para o Amaury Nunes, seu ex?”, escreveu ele, dessa vez no Instagram, afirmando que Danielle havia traído o ex-namorado, com quem assumiu o fim do relacionamento em maio de 2016.

A discussão não parou por aí e deu início a uma série de ofensas. “Isso porque eu não falei do perrengue para ela receber a pensão do Guy. Sei até o valor. Uma miséria”, disparou o colunista no Twitter, envolvendo os filhos da artista na história. “Danielle Winits não é e nunca foi uma pessoa do bem. Só lamento pelos filhos. Noah pelo menos tem pai. Guy merecia uma família melhor”, alfinetou ele, antes de André Gonçalves entrar na história.

( Por Juliana Stott )