Fazenda é tema de parque infantil no Ilha Plaza

Crianças poderão conhecer um pouquinho do ambiente rural

Mais uma atração exclusiva chega ao Ilha Plaza para a alegria da criançada nestas férias. Depois de alocar eventos de super heróis e princesas encantadoras, chega a vez da Praça de Eventos do shopping, no piso L1, receber um parque inspirado em uma verdadeira Fazenda.

O evento, que chega no dia 9 de Janeiro e fica até o dia 14 de Fevereiro na Ilha do Governador, recria o cenário e personagens de um ambiente rural, unindo dois itens fundamentais na infância: diversão e educação. As atividades envolvem as crianças e os animais que vivem nas áreas rurais, como o boi, a vaca, pôneis e cavalos. É uma grande oportunidade de apresentar um mundo diferente e não tão comum aos pequenos, mais acostumados a viver em meio à agitação da cidade grande.

São oito atrações diferentes à disposição da criançada: o carrossel de pôneis, kid play, a gangorra dos bichinhos, bancos de feno e sobe-sobe, além de mesas de pintura, TVs com Xbox e vídeos interativos. Pais e responsáveis podem ficar tranquilos, passear e fazer compras enquanto os pequenos se divertem, pois o ambiente é cercado e conta com o apoio de monitores para acompanhar as crianças.

O parque é voltado para crianças de até 12 anos, sendo os menores de cinco anos devendo estar acompanhados dos pais ou responsáveis, estes com gratuidade. Horário de Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos, de 13h às 21h e feriados das 15h às 21h. A entrada custa R$ 20 para meia hora, com acréscimos de R$ 5 a cada 15 minutos.

Serviço

A Fazendinha

Local: Praça de Eventos – Piso L1 – Ilha Plaza – Av. Maestro Paulo e Silva, 400 – Ilha do Governador

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, de 13h às 21h.

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe