Brasília, 6 de janeiro de 2017

Tucanos Izaque Silva e Yeda Crusius tomam posse na Câmara dos Deputados

Os deputados Izaque Silva (SP) e Yeda Crusius (RS) tomaram posse nesta quinta-feira (5) na Câmara dos Deputados, com a presença do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Os tucanos assumem o mandato em substituição a parlamentares que se afastaram para ocupar cargos municipais. No total, seis tucanos passaram a integrar a bancada federal após as mudanças. Leia mais

Betinho ressalta destinação de R$ 800 milhões para Transnordestina após reunião na Sudene

O deputado Betinho Gomes (PE) participou de reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para discutir a situação das obras da Transnordestina, ferrovia que irá integrar a região e consolidar o Porto de Suape como polo logístico. Segundo o tucano, a bancada do Nordeste tem feito grande mobilização para garantir que novos recursos sejam liberados ao empreendimento. Leia mais

Ministério da Saúde libera emendas de Papa destinadas a São Vicente e Itanhaém

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais duas emendas parlamentares do deputado João Paulo Papa (SP): R$ 450 mil para São Vicente e R$ 350 mil para Itanhaém, direcionadas à unidades de alta e média complexidade. O importante aporte já está à disposição das administrações dos respectivos municípios, e pode ser investido na aquisição de equipamentos e materiais de consumo; reforma e ampliação e pagamento de contas como água, luz e telefone, por exemplo. Leia mais

Vitor Lippi vai apresentar proposta para permitir planejamento das regiões por universidades

O deputado Vitor Lippi (SP) vai apresentar na Câmara dos Deputados projeto para regular um novo modelo de financiamento de pesquisas no país, permitindo que universidades públicas sejam gestoras de projetos que impulsionem a economia das regiões brasileiras. O projeto tem como base estudo elaborado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados. Leia mais

Aprovado PL relatado por Shéridan que dá prioridade no Pronatec a estudantes de famílias chefiadas por mulheres

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que assegura prioridade de atendimento pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) aos estudantes integrantes de famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. A relatora da proposta no colegiado, deputada Shéridan (RR), recomendou a aprovação. Leia mais

Projeto de Lobbe Neto aprovado em comissão concede reajuste às bolsas para estudantes de pós-graduação

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei (4559/16) do deputado Lobbe Neto (SP) que concede reajuste anual às bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio à pós-graduação e pesquisa. O reajuste deverá ser feito no dia 1º de janeiro de cada ano, obedecendo a variação do INPC nos 12 meses anteriores. Leia mais