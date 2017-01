Unifesp oferece curso de especialização em transdisciplinaridade

Interessados devem se inscrever até o dia 27 de janeiro

São Paulo, 6 de janeiro de 2017 – O Setor de Transdisciplinaridade Aplicada à Saúde do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) está com inscrições abertas para curso de especialização intitulado A Transdisciplinaridade aplicada ao cotidiano das Empresas, da Educação e da Saúde: a Integralidade.

O objetivo do curso é capacitar o participante a se rever dentro de uma cosmologia moderna, ancorada nos saberes tradicionais validados pelo saber quântico contemporâneo, permitindo que se torne multiplicador do paradigma de sustentabilidade vivenciado. Desta forma, o curso será estruturado em três períodos: autoformação (ferramentas de homeostase e autoconhecimento serão disponibilizadas com embasamento teórico), heteroformação (instrumentos para construção de um novo olhar permitirão rever seu meio ambiente com outros pontos de vistae ecoformação (habilitação para ser um agente de transformação planetária).

Transdisciplinaridade é um conceito que busca uma nova organização do conhecimento e estimula uma nova compreensão da realidade. “É uma atitude científica contemporânea que, reconhecendo a complexidade dos fenômenos, se dispõe a procurar soluções sustentáveis nos estratos mais sutis da realidade”, explica Fernando Bignardi, coordenador executivo do curso e coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp.

No caso da Medicina Transdisciplinar, sua metodologia valoriza e intervém em todas as dimensões do paciente (física, metabólica, vital, mental e espiritual), criando condições para que a cura das doenças crônicas seja despertada, isto é, aborda a saúde multidimensional, alcançando a plenitude do ser humano, inclusive a dimensão espiritual.

A unidade operacional do curso será a tríade, formada por um representante de cada uma das áreas expostas, exercitando, na prática, a atitude transdisciplinar com supervisão de monitores já formados. Ao final do curso, será produzido um artigo científico.

Os interessados devem realizar a inscrição para participação do processo seletivo nesse link até o dia 27 de janeiro.

O curso oferece 90 vagas. Os candidatos aprovados no processo seletivo, realizada durante o mês de fevereiro, serão convocados para matrícula (com taxa de R$ 70).

Os requisitos para o ingresso é ensino superior completo e, preferencialmente, atuação nas seguintes áreas: Ambiente Organizacional, Saúde e Educação. As aulas acontecerão na primeira e terceira segundas-feiras do mês, das 16h às 21h, e no último sábado, das 9h às 18h. O período do curso é de dois anos, com início previsto para o dia 20 de fevereiro.