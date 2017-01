Expectativa de recuperação econômica anima empreendedores brasileiros

Acqio Franchising teve bom desempenho durante a crise e espera melhorar resultado em 2017

Ano novo, expectativa de economia positiva. Apesar dos pesares o brasileiro segue otimista diante dos fatos. Nos anos passados, mesmo com a crise, muitas empresas garantiram um bom desempenho. Para essa nova temporada a expectativa é de que o resultado não só seja parecido, mas também apresente melhora.

A Acqio Franchising (rede de franquias especializada em pagamento eletrônico) surgiu em meio ao boom da crise e tem sido um ótimo negócio. Criada em agosto de 2015, a marca logo conquistou o mercado e em pouco tempo passou a gerenciar mais de 550 franqueados por todo o país. Com o diferencial da venda, e não da locação da maquininha, foco no PME – Pequeno e Médio Empresário e valor de investimento equivalente às nanofranquias, a empresa superou a crise e espera deslanchar no mercado este ano.

E para garantir um bom destaque, apostou no fortalecimento de algumas vertentes para respingar não só no dia a dia da empresa, mas sim de toda a rede. Kawel Lotti é diretor executivo da Acqio, de acordo com ele, durante o 1º ano de operação a marca investiu muito no desenvolvimento e melhorias na performance dos produtos. “Triplicamos o quadro de colaboradores e criamos uma estrutura especifica de suporte (hotline) para os nossos franqueados que visa atender de forma primorosa as demandas dos nossos clientes”, falou.

Além disso, investiu na conquista de FDAs – Franqueado de Desenvolvimento de Área para dar conta da demanda. Atualmente são 50! Esse profissional oferece suporte, atendimento e atua na gestão dos franqueados da sua determinada região. Ou seja, a Acqio tem correspondentes diretos por todo o Brasil.

Mas sabe aquela parte: “deslanchar no mercado”? Pois é. Esse é o principal objetivo da Acqio este ano. E a meta é audaciosa, operar mil unidades até dezembro. Para o investidor é uma excelente oportunidade. Isso porque toda e qualquer atitude feita pela franqueadora para conquistar o possível franqueado reflete no desempenho e benefícios diretamente ligados a ele.

Para quem tem pouco capital, por exemplo, os números agradam: por se tratar de home office os custos são barateados, o investimento é baixo – R$6.990 (taxa de franquia + capital de giro) dividido em até 12 vezes no cartão, lucro médio de R$3.990 e o retorno obtido de 6 a 8 meses.

Para quem vende as maquinetas o negócio é bom, e para quem compra também. Ao cliente final:

– Não é cobrado a taxa de adesão e aluguel da maquininha;

– Está disponível para pessoas físicas e jurídicas;

– Aceita cartões de crédito e débito em qualquer lugar;

– Com os POS / Mini POS a empresa pode vender a vista ou parcelado em até 12 vezes no cartão;

– Antecipação automática do recebimento em até 4 dias úteis;

– Acompanhamento das vendas acontece em tempo real por meio do portal;

– Venda presencial e consultiva.

– Maquinetas com valores acessíveis; a partir de R$718

Mil unidades

O objetivo é finalizar 2017 com mil unidades em operação. Por esse motivo, a Acqio trará ainda mais novidades. “Vamos lançar vários serviços nos diferenciando dos atuais concorrentes. Um deles será a TEF (que possibilita lojista receber no próprio equipamento PDV as transações eletrônicas de cartões de crédito, débito e benefícios, agilizando a venda já que as operações de recebimento ficam associadas ao aplicativo de frente de caixa) para mercado PME, nosso cartão próprio, entre outros”, finalizou.

Acqio Franchising

Fundada no interior de São Paulo, a Acqio Franchising atua no segmento de tecnologia e inovação, com soluções de pagamentos eletrônicos de cartões de credito e débito por meio de equipamentos POS (WiFi e GPRS). A franquia nasceu da Join Venture entre a Dois grupos de investidores uma (empresa de tecnologia em pagamentos eletrônicos) e outra com grande know how de gestão de Franchising e força de vendas. A Acqio Franchising surge no mercado como a primeira franquia de solução de pagamentos eletrônicos e começou sua atuação no mercado em agosto de 2015 e já possuiu mais de 550 unidades distribuídas em todo o país. Possui investimentos a partir de R$ 6.990,00.

Fonte: Fatos & Ideias Comunicação