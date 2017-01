Whirlpool apresenta eletrodomésticos controlados por voz na CES 2017

A inovação é resultado de uma parceria com a Amazon, que desenvolveu uma tecnologia que permite interagir com lavadoras, fornos e refrigeradores por comandos de voz

A Whirlpool, empresa líder mundial no setor de eletrodomésticos, apresenta ao mercado uma solução inovadora em Internet das Coisas para controle dos aparelhos domésticos por meio de comandos de voz. Desenvolvida em parceria com a varejista online Amazon, essa é uma das grandes novidades da CES 2017 (Consumer Electronics Show), que acontece de 5 a 8 de janeiro, em Las Vegas (EUA).

A partir deste ano, todos os novos produtos do portfólio da Whirlpool nos Estados Unidos, como lavadoras, fornos e refrigeradores, poderão ser controlados por dispositivos habilitados para o funcionamento da assistente virtual Alexa, da Amazon. Dessa forma, os consumidores serão capazes de pedir, por meio de voz, para fazer uma pausa ou iniciar os eletrodomésticos; perguntar se o aparelho está funcionando; questionar quanto tempo falta para terminar a lavagem ou determinado ciclo de roupas; definir e ajustar o modo de cozimento, tempo e temperatura do forno; estabelecer os modos de temperatura do refrigerador, entre outras funções.

O objetivo dessa solução inteligente é facilitar e simplificar o dia a dia dos consumidores, permitindo que eles interajam com seus eletrodomésticos sem ter que interromper as atividades que estão realizando no mesmo momento.

A princípio, a novidade estará presente apenas nos Estados Unidos, mas a expectativa é que essas e outras soluções de Internet das Coisas sejam expandidas para outras regiões.

Sobre a Whirlpool

A Whirlpool é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, com cerca de US $ 21 bilhões em vendas anuais, 97.000 funcionários e 70 centros de pesquisa em tecnologia e manufatura, em 2015. As grandes marcas da companhia, como Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air e Indesit, estão presentes em quase todos os países do mundo. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no site www.whirlpoolcorp.com ou no Twitter em @WhirlpoolCorp.

