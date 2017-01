Bureau de Inteligência do Café destaca algumas tendências do setor identificadas em 2016

O potencial de crescimento da produção chinesa, a destinação dos resíduos do consumo de café em cápsulas, a consolidação da Terceira Onda do Café e outras tendências são analisadas no Relatório Internacional de Tendências do Café de dezembro de 2016

O Bureau de Inteligência Competitiva do Café da Universidade Federal de Lavras – UFLA destacou as principais tendências do setor cafeeiro no Relatório Internacional de Tendências do Café de dezembro de 2016. As tendências foram identificadas e analisadas pelo Bureau com foco na produção, indústria e cafeterias durante o ano de 2016 e dão subsídios para formulação de cenários do setor cafeeiro para os próximos anos.

O Relatório mostra que a China deverá ser um grande país produtor de café. Segundo o Bureau, a cafeicultura chinesa cresceu de forma expressiva nos últimos anos e já superou 2 milhões de sacas. Além disso, empresas multinacionais estão investindo em estrutura para comprar grãos e treinar produtores. O Relatório ressalta também a vantagem logística para o escoamento da safra de café da China para a Europa por meio da ferrovia trans-eurasiana.

Leia as análises dessas tendências no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café, e na página da Embrapa Café. Acesse também todas as Notícias e Análises divulgadas pelo Consórcio clicando aqui.

Acesse o portfólio de tecnologias do Consórcio pelo link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637

Gerência de Transferência de Tecnologia da Embrapa Café

Embrapa Café

Observatório do Café

Consórcio Pesquisa Café