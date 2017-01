Festa acontece neste domingo, dia 08, na Praça Tereza Batista

Enquanto em terças alternadas acontece as tradicionais Terças do Olodum, nos domingos, também alternados, o bloco afro Olodum realiza seus ensaios. É neste momento que os interessados em sair no Carnaval do grupo conhecem um pouco como será a festa na folia momesca. A primeira edição de 2017 acontece neste domingo, dia 8, a partir das 14 horas, na Praça Tereza Batista.

Na ocasião, a banda percussiva e alguns convidados, que apresentam o tema do carnaval deste ano, que é: “O Sol – Akhenaton: Os Caminhos da Luz”. Em 2017, este tema marca a celebração dos 30 anos da canção Faraó Divindade do Egito de Luciano Gomes. Em 1987, pela primeira vez na história do Carnaval da Bahia que um Bloco Afro teve a ousadia e a irreverência de retratar a cultura Egípcia africana em seu desfile Carnavalesco.

O hit “Faraó Divindade do Egito” foi a sensação e contagiou os foliões de Salvador e do Brasil, todos entoaram este hino musical que permanece até hoje na memória e no coração de todos mundialmente.

Serviço

Ensaio do Bloco Afro Olodum

Dia: 8 de janeiro (domingo)

Horário: a partir das 14 horas

Onde: Praça Tereza Batista

Endereço: Rua Gregório de Matos, 6 – Pelourinho,

Censura 16 anos

Ingresso: R$50,00 (meia)

Vendas no local

Informações: 71 3321 – 4154

Fonte: Laboratório de Notícias