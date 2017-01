Tamiko recebe comando do Corpo de Bombeiros

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) recebeu em seu gabinete na manhã dessa sexta-feira (06), o capitão do Corpo de Bombeiros de Andradina, Wagner Francisco Peron e o subtenente Valmir Simão de Melo.

“É sempre uma honra estar com os bombeiros, tanto pelo trabalho humanitário que realizam quanto pela incrível e extraordinária capacidade de salvar vidas, o que em Andradina não tem sido diferente, e como costumo dizer, nada é impossível para quem tem boa vontade para trabalhar e a instituição do Corpo de Bombeiros é exemplo para todos nós” disse Tamiko.

Na oportunidade o capitão Wagner agradeceu o comprometimento que o Governo de Andradina teve nesses últimos anos com a corporação.

“Agradecemos o empenho da parceria que o Governo Municipal sempre teve com o Corpo de Bombeiros, e damos as boas vindas à prefeita Tamiko, desejando uma próspera gestão e é claro sempre que precisar, nossa corporação estará à disposição” disse o capitão.

Com as medidas adotadas pelo Governo de Andradina, o antigo Posto de Bombeiros de Andradina foi elevado a Subgrupamento de Bombeiros passando a ser comandado por um capitão e a receber um maior número de efetivo já que virou a base sede da região, inclusive dos postos de atendimento de Pereira Barreto e Ilha Solteira.

Outro serviço de destaque implantado pelo Governo de Andradina em parceria com o Corpo de Bombeiros foi o Sistema Integrado de Atendimento dos Serviços de Ambulâncias e Resgate de Acidentados, através da junção dos serviços dos telefones de emergência 192 e 193, que são feitos em único local. A implantação da Central desafoga o serviço dos bombeiros que atuam no atendimento de socorro aos casos mais graves através de sua unidade de Resgate.

Também participaram da reunião os secretários, de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Antônio Aparecido Pardim, de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernando Henrique Ramos, e os secretários anunciados, Haruo Kojo (Governo e Gestão Participativa), Luiz Henrique Pereira Silveira (Administração).

Foto: tamiko_bombeiros – créditos: Secom/Prefeitira de Andradina-SP

Legenda: Tamiko com o capitão do Corpo de Bombeiros de Andradina, Wagner Francisco Peron e o subtenente Valmir Simão de Melo/Secom’s