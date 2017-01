Seller inicia Quinzena Santa Catarina com produtos de moda lar em promoção

A Seller inicia na próxima sexta-feira (6) a Quinzena Santa Catarina, que contará com preços especiais para produtos de cama, mesa e banho. Com isso, os clientes poderão aproveitar a oportunidade para renovar a decoração do quarto, cozinha e banheiro de uma só vez já no início de 2017.

Para o quarto: o jogo de cama microfibra casal, da marca Andreza, custará a partir de R$ 29,99, e o jogo de cama 150 fios da Santista, a partir de R$ 69,99. Há também travesseiros para todo tipo de bolso: Breeze (R$12,99), Boa Noite (R$15,99), Standart (R$ 19,99) e Nasa (R$ 29,99). Para completar a hora do sono, os porta-travesseiros de microfibra sairão por R$ 13,99 e as mantas de microfibra lisa, por R$ 35,99.

Para o banheiro: a promoção também chega ao banheiro. As toalhas Holly ou Dante Prata custarão R$ 16,99 (banho) e R$ 5,99 (rosto). Os jogos de toalha de banho Prata com cinco peças sairão por R$ 69,99 e os jogos de banho Anette, também com cinco peças, a R$ 119,99.

Para a cozinha: entre os produtos com desconto estão o jogo de seis pratos fundo ou raso Diamante Dualex, de R$ 29,99 por R$ 24,99; o faqueiro 16 peças Leme Tramontina de R$ 29,99 por R$ 19,99, e a panela de pressão (sete litros) de R$ 129,99 por R$ 99,99.

A Quinzena Santa Catarina será válida para todas as lojas Seller localizadas nos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A promoção se encerrará no dia 19 de janeiro.

Fonte: FSB Comunicação