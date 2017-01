﻿CPA -2 / 2º BPM: Policiais Militares prendem homem com mandado de prisão

Três Lagoas, (MS) – Na manhã de ontem (05/12/2016), Policiais Militares da (ALI) Agência Local de Inteligência prenderam um homem de 30 anos com um mandado de prisão.

Por volta das 8h40 os policiais estavam em rondas no Bairro Jardim das Oliveiras, quando realizaram a abordagem no individuo que estava em atitude suspeita próximo ao semiaberto. Em consulta ao nome do suspeito foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão em aberto datado de 12/05/2015 pela Comarca de Campo Grande/MS.

Diante do fato o autor foi encaminhado à 3º Delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis.



Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM