Matrícula em cursos técnicos integrados do IFMS começa na segunda-feira

Os candidatos convocados na primeira chamada do Exame de Seleção 2017 devem fazer a matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) a partir de segunda-feira, 9.

A primeira chamada está publicada na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A matrícula deverá ser feita até 18 de janeiro, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual o candidato se inscreveu. Os locais e horários de atendimento constam na tabela abaixo.

Além do requerimento de matrícula preenchido e assinado, o estudante deverá entregar cópias e originais do histórico escolar do ensino fundamental, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação com foto, CPF e uma foto 3×4 recente.

Estudantes maiores de 18 anos devem apresentar também os documentos de quitação com a Justiça Eleitoral e o Serviço Militar, no caso dos homens.

Os convocados devem entregar ainda o questionário socioeconômico preenchido.

Beneficiários de Ação Afirmativa (cotistas) – Deverão comprovar, por meio do histórico escolar ou do certificado de conclusão, que estudaram todas as séries e/ou anos do ensino fundamental em escola pública.

Além dos documentos citados acima, os cotistas também deverão entregar preenchido o formulário para cálculo de renda familiar bruta mensal per capita.

O candidato que não comprovar a condição de cotista no ato da matrícula perderá o direito à vaga, e passará a compor a lista de espera da ampla concorrência. Nesse caso, ele será reclassificado e poderá ser convocado em nova chamada.

A previsão é que a segunda chamada seja publicada no dia 23 de janeiro.

Início das aulas – Os calendários letivos de 2017 já podem ser consultados. Os documentos trazem informações sobre dias letivos, feriados, conselhos pedagógicos, datas de eventos institucionais, entre outras.

No Campus Coxim, as aulas terão início no dia 6 de fevereiro. No dia 8, será a vez dos campi Corumbá, Dourados, Jardim e Naviraí.

Em Nova Andradina e Três Lagoas, o ano letivo começa no dia 15. No Campus Ponta Porã, o primeiro dia de aulas será no dia 16, e nos campi Aquidauana e Campo Grande os estudantes deverão se apresentar no dia 22 de fevereiro.

O aprovado no Exame de Seleção 2017 tem cinco dias letivos para confirmar a matrícula comparecendo ao campus do IFMS onde concorreu à vaga, caso contrário perde o direito de ocupá-la.

Locais e horários de matrícula

Campus Endereço Horários de atendimento Aquidauana Rua José Tadao Arima, 222 – Vila Ycaraí 8h às 11h

14h às 17h

18h às 20h Campo Grande Rua 13 de Maio, 3.072 – Centro 9h às 11h

14h às 16h

18h às 20h Corumbá Rua Delamare, 1.557 – Bairro Dom Bosco 8h às 11h

14h às 17h

19h às 21h Coxim Rua Salime Tanure s/nº – Bairro Santa Tereza 8h às 11h

14h às 17h

18h às 20h Dourados Rua Filinto Müller, 1.790 – Jardim Canaã I 8h às 20h Jardim Rodovia BR 060, s/nº (saída para Bela Vista) 8h às 11h

14h às 19h Naviraí Centro de Educação Profissional Senador Ramez Tebet

Rua Hilda, 203 – Bairro Boa Vista 8h às 12h

13h às 20h Nova Andradina Local 1: IFMS Campus Nova Andradina

Rodovia MS – 473, KM 23 – Fazenda Santa Bárbara, s/nº 9h às 11h

14h às 17h Local 2: Centro Municipal de Inclusão Digital (CEMID)

Avenida Eurico Soares Andrade, 1.830 8h às 11h

14h às 17h Ponta Porã Rodovia BR 463, Km 14, s/nº 7h às 12h

13h às 20h Três Lagoas Rua Ângelo Melão (Antiga Rua Antônio Estevão Leal), 790

Jardim das Paineiras 9h às 13h

15h às 19h

Ascom/IFMS